Artık yargıya hesap verecek

İSMEK’in 15 kadın bölge sorumlusuna “Bekar olanları itfaiyecilerle buluşturalım”, “Ter kokuyorsunuz”, “Başörtüsü ile bu işi yapamazsınız” gibi ifadeler kullanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve İBB İSMEK Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar’ın 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Meltem Şişli ve Erkan Duyar hakkında geçtiğimiz hafta suç duyurusunda bulunan İSMEK’in 15 kadın bölge sorumlusu, dün avukatları Ferah Yıldız aracılığıyla kapsamlı bir suç duyurusu dilekçesi sundu.

HAKARETLERİ ANLATTILAR

Dilekçede Şişli ve Uyar hakkında “hakaret”, “görevi kötüye kullanma” ve “dini değerleri aşağılama” suçlarından 1 yıl 9 aydan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Dilekçede 19 Ağustos’da gerçekleşen tanışma toplantısında Meltem Şişli tarafından kadın yöneticilere karşı kullanılan hakaret içeren ifadeler ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

GÜNDEM Ahlaksız kadın

5 ASİSTAN ALMIŞ

Dilekçede cezalandırılması talep edilen Erkan Duyar’a, hakarete uğrayan kadın yöneticilerin önceden kurumun tüm çalışmaları ile ilgili brifing verdiği belirtildi. Duyar’ın kendisiyle çalışacak 5 adet asistan işe aldığı ifade edilen dilekçede, bu işe alınan kişilerin girişlerinin ise farklı iş kollarında gösterildiği vurgulandı.

DEĞİŞİKLİK YOK DEMİŞLER!

Dilekçeye göre, asistan olarak atandıklarını eski yöneticilere söyleyen kişiler, 24 Ekim 2019 tarihinde anlık çalışmalar için kurulan Whatsapp gruplarına dahil olmak isteyerek bu gruplara girdi. Asistanlar, 22 Kasım 2019’da bölge sorumlularını bir kurs merkezine çağırarak, “Sizlere öğretmenler arasından akademik çalışma arkadaşları ekliyoruz. Görevinizde herhangi bir problem ya da değişiklik yok. Siz halen bölge sorumlususunuz. Bu arkadaşlarla geliştirici bir akademik çalışma yürüteceksiniz” dedi.

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GÜNDEM Her sözü ahlaksızca

MOBBİNG YAPILDI

Dilekçede, asistanlar tarafından gönderilen bu mesaja rağmen, çok kısa bir süre içerisinde bu durumun gerçekleşmediği ve açık bir yalan olduğu iddia edildi. Dilekçeye göre, seçilen bu öğretmenler 27 Aralık 2019’da Whatsapp gruplarına girerek, işlerine son verilen kadın yöneticilerin yürütmesi gereken çalışmalar, duyurular ve çalışmalar müdürlük tarafından öğretmenlere yaptırılmaya başlandı. Suç duyurusu dilekçesinde 15 eski kadın yöneticiye yönelik sergilenen bu davranış ve söylemlerin mobbing olduğu vurgulandı.

Gereği yapılmalı

Tevfik Göksu

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise Şişli’ hakkında gereğinin yapılması gerektiğini söyledi. Göksu şunları kaydetti: “İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli’nin, İSMEK’te çalışan hanımefendilerle ilgili söylediği sözler tam bir skandaldır. Milletimizin değerlerini rencide eden bu gayri ahlaki ve onur kırıcı ifadelerin, hem hukuki hem de siyasi sonuçları olacağını daha önce ifade etmiştim. İlgili Bakanlık bu olayın açığa çıkmasının ardından hemen teftiş sürecini başlatmıştır. Bununla birlikte bu küstah ifadelere maruz kalan müştekiler de söz konusu hadsiz yönetici hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardır. Kamuoyunda infial yaratan ve toplumumuzun vicdanını kanatan bu çirkin davranışın elbette siyasal bir sonucu da olmalıdır. Dolaysıyla İBB Başkanı bu skandalla ilgili İstanbul’un ve toplumumuzun ruhuna uygun bir tavır alarak söz konusu kişi hakkında derhal gereğini yapmalıdır.”