Gündem Artık yargıya hesap verecek
POLİTİKA

Artık yargıya hesap verecek

İSMEK’in kadın bölge sorumluları kendilerine “bekarları bu akşam itfaiyecilerle buluşturalım”, “başörtüsü ile çalışamazsınız” diyerek hakaret eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakkında savcılığa dilekçe verdi. Dilekçede Şişli ile İSMEK Müdürü Erkan Duyar’ın “hakaret, görevi kötüye kullanma ve dini değerleri aşağılama” suçlarından 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Yeşim Meltem Şişli
Yeşim Meltem Şişli

İSMEK’in 15 kadın bölge sorumlusuna “Bekar olanları itfaiyecilerle buluşturalım”, “Ter kokuyorsunuz”, “Başörtüsü ile bu işi yapamazsınız” gibi ifadeler kullanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve İBB İSMEK Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar’ın 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Meltem Şişli ve Erkan Duyar hakkında geçtiğimiz hafta suç duyurusunda bulunan İSMEK’in 15 kadın bölge sorumlusu, dün avukatları Ferah Yıldız aracılığıyla kapsamlı bir suç duyurusu dilekçesi sundu.

HAKARETLERİ ANLATTILAR

Dilekçede Şişli ve Uyar hakkında “hakaret”, “görevi kötüye kullanma” ve “dini değerleri aşağılama” suçlarından 1 yıl 9 aydan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Dilekçede 19 Ağustos’da gerçekleşen tanışma toplantısında Meltem Şişli tarafından kadın yöneticilere karşı kullanılan hakaret içeren ifadeler ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

Ahlaksız kadın
GÜNDEM
Ahlaksız kadın

5 ASİSTAN ALMIŞ

Dilekçede cezalandırılması talep edilen Erkan Duyar’a, hakarete uğrayan kadın yöneticilerin önceden kurumun tüm çalışmaları ile ilgili brifing verdiği belirtildi. Duyar’ın kendisiyle çalışacak 5 adet asistan işe aldığı ifade edilen dilekçede, bu işe alınan kişilerin girişlerinin ise farklı iş kollarında gösterildiği vurgulandı.

DEĞİŞİKLİK YOK DEMİŞLER!

Dilekçeye göre, asistan olarak atandıklarını eski yöneticilere söyleyen kişiler, 24 Ekim 2019 tarihinde anlık çalışmalar için kurulan Whatsapp gruplarına dahil olmak isteyerek bu gruplara girdi. Asistanlar, 22 Kasım 2019’da bölge sorumlularını bir kurs merkezine çağırarak, “Sizlere öğretmenler arasından akademik çalışma arkadaşları ekliyoruz. Görevinizde herhangi bir problem ya da değişiklik yok. Siz halen bölge sorumlususunuz. Bu arkadaşlarla geliştirici bir akademik çalışma yürüteceksiniz” dedi.

Her sözü ahlaksızca
GÜNDEM
Her sözü ahlaksızca

MOBBİNG YAPILDI

Dilekçede, asistanlar tarafından gönderilen bu mesaja rağmen, çok kısa bir süre içerisinde bu durumun gerçekleşmediği ve açık bir yalan olduğu iddia edildi. Dilekçeye göre, seçilen bu öğretmenler 27 Aralık 2019’da Whatsapp gruplarına girerek, işlerine son verilen kadın yöneticilerin yürütmesi gereken çalışmalar, duyurular ve çalışmalar müdürlük tarafından öğretmenlere yaptırılmaya başlandı. Suç duyurusu dilekçesinde 15 eski kadın yöneticiye yönelik sergilenen bu davranış ve söylemlerin mobbing olduğu vurgulandı.

Gereği yapılmalı

Tevfik Göksu
  • İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise Şişli’ hakkında gereğinin yapılması gerektiğini söyledi. Göksu şunları kaydetti: “İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli’nin, İSMEK’te çalışan hanımefendilerle ilgili söylediği sözler tam bir skandaldır. Milletimizin değerlerini rencide eden bu gayri ahlaki ve onur kırıcı ifadelerin, hem hukuki hem de siyasi sonuçları olacağını daha önce ifade etmiştim. İlgili Bakanlık bu olayın açığa çıkmasının ardından hemen teftiş sürecini başlatmıştır. Bununla birlikte bu küstah ifadelere maruz kalan müştekiler de söz konusu hadsiz yönetici hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardır. Kamuoyunda infial yaratan ve toplumumuzun vicdanını kanatan bu çirkin davranışın elbette siyasal bir sonucu da olmalıdır. Dolaysıyla İBB Başkanı bu skandalla ilgili İstanbul’un ve toplumumuzun ruhuna uygun bir tavır alarak söz konusu kişi hakkında derhal gereğini yapmalıdır.”

İSMEK'in eski kadın bölge sorumlularından Yeşim Meltem Şişli'ye suç duyurusu
OYNAT 02:39
İSMEK'in eski kadın bölge sorumlularından Yeşim Meltem Şişli'ye suç duyurusu
İSMEK'in eski 20 kadın bölge sorumlusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulundu. İşten çıkarılan İSMEK bölge sorumlularından Sümeyra Sağlam, 'Adı geçen hanımefendi, 'siz bu işleri nasıl yapıyorsunuz?' dedi, biz de 'belediye araç vermiyor, kendi araçlarımızı kullanıyoruz' dedik. Bize 'bu paraya bu iş mi yapılır, bu parayla otobüse, minibüse nasıl biniyorsunuz, başörtülerinizle otobüse, minibüse in bin terlemiyor musunuz? Zor olmuyor mu?' dedi, hatta 'kokuyorsunuz' bunu bile söyleyebildi. Biz inanamadık. Duyduğumuz cümlelere biz inanmadık' diye konuştu.
54 hedef yerle bir

54 hedef yerle bir

​Esed rejimi askerlerimizi hedef aldı, bedelini ağır ödedi.
Türkiye saldırılara meşru karşılık verdi

Türkiye saldırılara meşru karşılık verdi

​ABD, İdlib'de şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayınladı.
Artık yargıya hesap verecek

Artık yargıya hesap verecek

​İSMEK'teki kadınları sözlü taciz eden Şişli hakkında suç duyurusu.
Önümüzü kesmeyin

Önümüzü kesmeyin

​Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacak.
CHP, SP ve İYİ Parti sessiz

CHP, SP ve İYİ Parti sessiz

​Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalı görmezden geldiler.
Katil Emir

Katil Emir

BAE suikast timi Yemen'de 200 kişiyi öldürdü.

Kentyol CHP çiftliği olmuş

Kentyol CHP çiftliği olmuş

​CHP'li belediyede mevzuata aykırı ödemeler ve araç kiralamaları tespit edildi.
Maske bitti fiyatlar uçtu

Maske bitti fiyatlar uçtu

​Çin, Türkiye'ye ihraç ettiği maskeleri geri satın aldı.
Barış değil ilhak planı

Barış değil ilhak planı

Filistinli kardeşlerimizin onurunu savunmaktan geri durmayacağız.
Otomotivde<br>elektrik devrimi

Otomotivde
elektrik devrimi

​Z Raporu'nun şubat sayısı bayilerde yerini aldı.
AB'den<br>Schengen fırsatçılığı

AB'den
Schengen fırsatçılığı

​AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkartıldı.
Bulut bilişimde<br>dev etkinlik

Bulut bilişimde
dev etkinlik

​15 ülkeden 2 bin katılımcı İstanbul'a geliyor.
Benzin zammı iptal edildi

Benzin zammı iptal edildi

Bu gece yarısından itibaren yansıtılacak 8 kuruşluk zam iptal oldu.
Cumhurbaşkanı'ndan<br> yerli otomobil açıklaması

Cumhurbaşkanı'ndan
yerli otomobil açıklaması

​Erdoğan: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması

"​76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir."
Balkanlar'dan kar geliyor

Balkanlar'dan kar geliyor

Sıcaklıklar yurt genelinde 10-15 derece azalacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.