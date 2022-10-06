Artuklu Belediyesi Gençlere Mardin’i Tanıtıyor

Türkiye’nin dört bir yanından gençlerin yoğun katılımıyla Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen festivalin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en büyük gençlik festivali özelliğini taşıyan ‘Tam Bana Göre Festivali’nde müzik dinletileri, konserler, genç sanatçıların sahneleri, tiyatro, sinema ve e-spor etkinlikleri de gerçekleştiriliyor.

Artuklu Belediyesi’nin gençlik projeleri, düzenlediği etkinliklerin ve şehrin kültürel turistik yerlerin tanıtıldığı Artuklu Belediyesi standı, festival etkinlikleri boyunca genç misafirlerini ağırlayacak.

Gençlerin büyük ilgisini çeken Artuklu Belediyesi Standında, Mardin’in badem şekeri ve mırra gibi yöresel lezzetler gençlere ikram edildi.

Artuklu Belediyesi Standında, kentin tarihi turistik yerleri ‘sanal gerçeklik gözlüğü’ ile gençlere gösterim yapıldı.

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Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, festivale katılan gençleri belediyenin standında ağırlayarak onlarla sohbet etti.

Stantta ayıca Başkan Tatlıdede tarafından gençlere hediyeler verildi.

Yurdun dört bir yanından gelen gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu ve Mardin’i tanıtmanın gurunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Tatlıdede, şu ifadeleri kullandı:

“Artuklu Belediyesi olarak bugün burada standımızda gençlerimizi ağırlıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle bir araya gelip onlarla sohbet ediyoruz. Burada ayrıca tarihi kadim kentimizi de gençlere tanıtıyoruz. Bizler festivalin son gününe kadar gençlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Onlara Mardin’in tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini anlatmaya devam edeceğiz. Tüm gençlerimizi standımıza bekliyoruz.”

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Festivalde Bilim adamları ile sanat ve siyaset dünyasından söyleşiler, grafiti sanatçıları, yerli TOGG otomobili ile ilgili sunumlar, THY simülasyonu ve sanal gerçeklik etkinlikleri düzenleniyor.