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Asel bebekten acı haber

Aksaray'da 3 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı. Aramaların 6'ncı gününde ekipler, bebeği olayın yaşandığı bölgenin 800 m uzağında dere yatağı kenarında ağaç dallarının altında buldu.

04:00 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Asel Bebek.

Asel Bebek.

Aksaray’daki selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı. Kireçlik mevkiinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE ve gönüllü ekiplerin olayın yaşandığı bölgede yürüttüğü çalışmalar dün de devam etti. Arama kurtarma çalışmalarının 6’ncı gününde ekipler, bebeği olayın yaşandığı bölgenin 800 metre uzağında dere yatağı kenarında selin sürükleyip getirdiği ağaç dallarının altında buldu. Olay yerinde çalışmaları takip eden bebeğin babası Nazif Balcan ile annesi Hayriye Balcan gözyaşlarına hakim olamadı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, “Gönül isterdi ki Asel bebeğimizi canlı bir şekilde ailesine teslim edelim ama maalesef cansız bedenine ulaştık” dedi. Asel bebeğin naaşı, incelemenin ardından Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



#Asel bebek
#Aksaray
#sel faciası
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