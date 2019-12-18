Gündem Asker göndermek beka meselesidir
POLİTİKA

Asker göndermek beka meselesidir

“Gönül, inanç ve kültür coğrafyalarımızın Türk milletine çağrısı günden güne artmaktadır” diyen Bahçeli, kararlılık mesajı verdi: İhtiyaç hasıl olursa Libya’ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP’nin desteğini alacaktır.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamayla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli özetle şunları dile getirdi:

Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir. Küresel siyaset anlayışını rehber olarak benimseyenlerin milletimize ait, ülkemize dair hiçbir sözü olamayacak, hiçbir gelecek hedefi bulunamayacaktır. Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır. Bu durum partisi ve fikriyatı ne olursa olsun değerli milletvekili arkadaşlarımıza hakaret ve hürmetsizliktir. Milletvekilleri alınıp satılacak meta değildir.

TÜRK DÜŞMANLARINI FELÇ ETTİ

  • Libya’da Hafter isimli teröristin arkasında durup Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de sıkıştırmaya çalışanlar iyi niyetli değillerdir.
  • Ülkemiz kuşatılmak istenmektedir. Libya’nın meşru ve tanınmış hükümetiyle Türkiye arasında yapılan ‘Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması’ zalimleri ve Türk düşmanlarını adeta felç etmiştir.
  • Libya’ya asker gönderme seçeneği mutlaka gündeme alınmalı ve gereği cesaretle yapılmalıdır. Gönül, inanç ve kültür coğrafyalarımızın Türk milletine çağrısı günden güne artmaktadır. Bu çağrıya sessiz ve seyirci kalmak akıl dışılıktır. İhtiyaç hasıl olursa Libya’ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP’nin desteğini alacaktır.

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