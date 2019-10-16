Askere gidecek gençlerden harekata katılma isteği: Önce vatan, gerisi teferruat Edirne'de askere gidecekler için düzenlenen eğlenceye katılan gençler, Barış Pınarı Harekatı'na katılma taleplerini dile getirdi. Askere gideceği için mutlu olduğunu belirten Caner Gecekaçar, "Allah Mehmetçiklerimizi korusun, hepsine derman versin. Görev verilirse harekata katılmak isterim" diye konuştu.

Haber Merkezi 16 Ekim 2019, 22:02 Son Güncelleme: 16 Ekim 2019, 22:41 AA