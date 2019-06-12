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ANKARA

Askerlik yasası Meclis’te

Bedelli askerliği sürekli hale getiren ve er/erbaşlara general olabilme yolunu açan yeni askerlik yasa teklifi Meclis'te görüşülmeye başlandı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dün itibariyle TBMM gündemine gelen teklife ilişkin partiler arasında mutabakat bulunduğu belirtiliyor. Askerlik yasa teklifinin komisyondan geçen halinde bazı değişiklikler olabilir.

CHP grubu, askerliğini 6 ay daha uzatanlara tanınan TOKİ'den öncelikli ev alma hakkının şehit ailelerine de verilmesini, Cumhurbaşkanının bazı kişileri askerden muaf tutma hakkını Genelkurmay Başkanı teklifi ve MGK onayıyla kullanmasını, ayrıca bedelli askerliğin TSK'da asker ihtiyacı tamamlandıktan sonra devreye sokulmasını istiyor.

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