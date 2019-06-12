Askerlik yasası Meclis’te

Dün itibariyle TBMM gündemine gelen teklife ilişkin partiler arasında mutabakat bulunduğu belirtiliyor. Askerlik yasa teklifinin komisyondan geçen halinde bazı değişiklikler olabilir.
CHP grubu, askerliğini 6 ay daha uzatanlara tanınan TOKİ'den öncelikli ev alma hakkının şehit ailelerine de verilmesini, Cumhurbaşkanının bazı kişileri askerden muaf tutma hakkını Genelkurmay Başkanı teklifi ve MGK onayıyla kullanmasını, ayrıca bedelli askerliğin TSK'da asker ihtiyacı tamamlandıktan sonra devreye sokulmasını istiyor.