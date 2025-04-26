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ASKİ'de Amsterdam gezili ihale süreci

ASKİ'de Amsterdam gezili ihale süreci

Oğuzhan Ürüşan
04:0026/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nde görevli yöneticilerin, ihale ilişkisi içinde oldukları şirket tarafından Hollanda’ya götürüldükleri ortaya çıktı. Mansur Yavaş’ın başkanı olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ’de görevli Daire Başkanı Y.A., Şube Müdürü D.D. ve İşletme Şefi D.Ç.E.’nin, mart ayında düzenlenen “Aquatech Amsterdam 2025 Su Teknolojileri Fuarı” bahanesiyle Hollanda’ya gittikleri belirlendi. Üç yöneticinin 11-13 Mart tarihleri arasındaki yurt dışı gezisinin tüm masrafları, ASKİ’nin daha önceki su arıtma kimyasalları ihalesini kazanan “Abacı Kimya Ltd. Şti.” tarafından karşılandı. Yurt dışı gezisinin, 10 Nisan 2025’te ilana çıkılan İvedik Su Arıtma Tesisi için anyonik esaslı polielektrolit kimyasal madde alımını kapsayan yeni ihale öncesi gerçekleşmesi, kurum içinde rahatsızlığa yol açtı. Firmanın ASKİ’de kritik pozisyonda bulunan 3 kadın yöneticiyi, yeni ihale öncesi ikna turuna çıkarttığı iddia ediliyor.


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