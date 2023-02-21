Asrın felaketinde 16'ncı gün: Can kaybı 41 bin 156'ya yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay AFAD koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 213 kişinin de hastanelere sevk edildiğini bildirdi. Antakya'da fayın bir bölümünün daha kırıldığı değerlendirilmesinin bulunduğunu belirten Soylu, "Binaların ağır hasarlı veya ne ölçüde olduğu bilinmeden içine girilmesi, genelgemizde ifade ettiğimiz gibi hocalarımız herhangi bir değerlendirme yapmadan bu binalara girilmesi, Allah korusun bir artçı depremde başka türlü felaketlere sebebiyet teşkil edebilir." dedi.