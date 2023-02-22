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'Asrın felaketi'nde 17'nci gün: Enkaz altındaki inek canlı olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da afetin ardından 17'nci günde enkaz altındaki inek canlı olarak çıkarıldı.

19:00 . 22/02/2023 Çarşamba
DHA
Depremin arından 17'nci günde Hatay'da enkaz altından bir inek canlı olarak çıkarıldı.

Depremin arından 17'nci günde Hatay'da enkaz altından bir inek canlı olarak çıkarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan hayvanların çıkarılması için yapılan çalışmada bir inek, 17’nci günde canlı olarak çıkarıldı.Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde Gölcük Belediyesi ekipleri, enkaz altına kalan hayvanları çıkartmak için çalışma başlattı. İlçeye bağlı Aşağıoba Mahallesi’ndeki bir ahırın enkazındaki çalışmada bir ineğin canlı olduğu belirlendi. Ekipler, 17'nci günde ineği bulunduğu yerden kurtardı. Veteriner kontrolünden geçirilen ineğin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

#Hatay'ın Antakya ilçesi
#Kahramanmaraş merkezli depremler
#Gölcük Belediyesi
29 dakika önce
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'Asrın felaketi'nde 17'nci gün: Enkaz altındaki inek canlı olarak çıkarıldı
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