Asrın felaketinde beşinci gün: 10 kentte 17 bin 674 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefetin deprem üzerinden yaptığı siyasete tepki gösterdi. Sahada yoğun bir çalışma yürütürken kendisine iletilen açıklamaları öğrendiğinde utanç duyduğunu ifade eden Bakan Soylu, "İnsanın nasıl bir ruh hali olabilir ki fitnenin peşinde gidebiliyor. Hiç mi birilerinin içinde sevgi kırıntısı kalmamış. Burada eğer bir siyaset yapılacaksa bunun hesabı sorulur. Burada herkesin morale ihtiyacı var. Bunu hep beraber sağlamak durumundayız." dedi.