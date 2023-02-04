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Ataşehir’e yolsuzluk operasyonu

CHP’li Ataşehir Belediyesi yine yolsuzlukla gündemde. 2013 yılından sonra çıkılan 6 “büro malzemeleri alımı” ve “açık hava reklam panoları” ihalesinde 3 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı tespit edildi. 3 ayrı bilirkişi raporunun ardından düzenlenen baskınlarda belediye başkan yardımcıları gözaltına alındı.

Saliha Engin
Saliha Engin
04:00 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ataşehir Belediyesi.

Ataşehir Belediyesi.

Yolsuzluklarla gündemden düşmeyen Ataşehir Belediyesi’ne yeni bir operasyon daha yapıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü ve Anayasal Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat karıştırma” suçunu işleyen, aralarında ihale komisyon başkanı ve üyelerinin de olduğu 30 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

YOLSUZLUK 2013’TE BAŞLADI

3 bilirkişi raporunda 6 ihalede usulsüzlük yapıldığı kaydedildi. Savcılık ve Mali Şube ekipleri 2013 yılından itibaren yapılan 6 ihaleyi inceledi. Söz konusu ihalelerin “büro malzemeleri alımı” ve “açık hava reklam panoları” ihaleleri olduğu, ihalelere fesat karıştırdığı belirlenen belediye başkan yardımcıları, belediye görevlileri ve ihaleleri alan firma yöneticilerinin, dönemin fiyatlandırmasına göre 3 milyon liralık yolsuzluk yaptığı tespit edildi.

BAŞKAN YARDIMCILARI GÖZALTINDA

Suça yönelik tespitlerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri dün sabah eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. 28 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Orhan Çerkez ve Sadık Kayhan ile Ataşehir Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Zülfiye Çam gözaltına alındı. İhalelerin yapıldığı dönem Ataşehir Belediyesi’nde mimar olarak çalışan Kadıköy Belediye Başkanı Yardımcısı Gül Coşkun da gözaltında. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheli ise yurt dışında bulunduğu için yakalanamadı.

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi.

İlgezdi ifade verecek

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin de soruşturma kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. İlgezdi daha önce yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 2017 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından, o dönem Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

İhaleleri aynı firmalar almış

Ataşehir Belediyesi’nin pazarlık usulü ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, Kamu İhale Kurumu’nca ilan edilen eşik değerler itibarıyla açık ihale usulüyle karşılanması gereken ihtiyaçların, parçalara bölünerek pazarlık usulü ihale yöntemiyle karşılandığı belirlendi. Usulsüzlük yönteminin pazarlık usulü ihalelere yalnızca idarenin davet ettiği firmaların katılabilmesinden dolayı tercih edildiği ve bu şekilde düzenlenen usule aykırı ihalelerin sürekli belirli firmalara verildiği öne sürüldü. Soruşturmaya konu firmalardan birinin ihale öncesi yatırması gereken teminat tutarını yatırmamasına rağmen, kurum görevlileriyle iştirak halinde yatırmış gibi gösterildiği ve ihalelere katılımı yasaklanan yetkilinin de hileli yöntemle tekrar ihaleye katıldığı bildirildi.


Bakan Karaismailoğlu'ndan CHP'ye: Paralar da işler de ortada yok inşallah belediyeciliği öğrenirler
Bakan Karaismailoğlu'ndan CHP'ye: Paralar da işler de ortada yok inşallah belediyeciliği öğrenirler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hem Bakanlığımıza hem de belediyelere devletimiz bir bütçe veriyor. Bu bütçelerle bu yatırımları yapacaksınız. Bunlar içerisinde metrolar var yollar var. Ama paralar da ortada yok. İnşallah akıllarını başlarına alırlar, hizmet etmenin, belediyeciliğin ne olduğunu öğrenirler" diyerek CHP'li belediyelere yüklendi. Bakan Karaismailoğlu, "Ekonomilerin bu kadar daraldığı bir dönemde Türkiye, yatırımlarını artırarak devam ediyor. Tabii bu işleri yapmak güçlü bir irade, lider ister. O güçlü lider de bizde var inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yatırımlar ve Türkiye'nin büyümesi hızlı bir şekilde devam edecek" dedi.



#CHP
#Ataşehir Belediyesi
#Yolsuzluk
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Ataşehir’e yolsuzluk operasyonu
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