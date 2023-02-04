Ataşehir’e yolsuzluk operasyonu

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Ataşehir Belediyesi.
Yolsuzluklarla gündemden düşmeyen Ataşehir Belediyesi’ne yeni bir operasyon daha yapıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü ve Anayasal Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat karıştırma” suçunu işleyen, aralarında ihale komisyon başkanı ve üyelerinin de olduğu 30 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
3 bilirkişi raporunda 6 ihalede usulsüzlük yapıldığı kaydedildi. Savcılık ve Mali Şube ekipleri 2013 yılından itibaren yapılan 6 ihaleyi inceledi. Söz konusu ihalelerin “büro malzemeleri alımı” ve “açık hava reklam panoları” ihaleleri olduğu, ihalelere fesat karıştırdığı belirlenen belediye başkan yardımcıları, belediye görevlileri ve ihaleleri alan firma yöneticilerinin, dönemin fiyatlandırmasına göre 3 milyon liralık yolsuzluk yaptığı tespit edildi.
Suça yönelik tespitlerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri dün sabah eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. 28 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Orhan Çerkez ve Sadık Kayhan ile Ataşehir Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Zülfiye Çam gözaltına alındı. İhalelerin yapıldığı dönem Ataşehir Belediyesi’nde mimar olarak çalışan Kadıköy Belediye Başkanı Yardımcısı Gül Coşkun da gözaltında. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheli ise yurt dışında bulunduğu için yakalanamadı.
CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin de soruşturma kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. İlgezdi daha önce yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 2017 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından, o dönem Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.
Ataşehir Belediyesi’nin pazarlık usulü ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, Kamu İhale Kurumu’nca ilan edilen eşik değerler itibarıyla açık ihale usulüyle karşılanması gereken ihtiyaçların, parçalara bölünerek pazarlık usulü ihale yöntemiyle karşılandığı belirlendi. Usulsüzlük yönteminin pazarlık usulü ihalelere yalnızca idarenin davet ettiği firmaların katılabilmesinden dolayı tercih edildiği ve bu şekilde düzenlenen usule aykırı ihalelerin sürekli belirli firmalara verildiği öne sürüldü. Soruşturmaya konu firmalardan birinin ihale öncesi yatırması gereken teminat tutarını yatırmamasına rağmen, kurum görevlileriyle iştirak halinde yatırmış gibi gösterildiği ve ihalelere katılımı yasaklanan yetkilinin de hileli yöntemle tekrar ihaleye katıldığı bildirildi.