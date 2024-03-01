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Atatürk görse kurtuluş savaşı başlatırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve DEM Parti arasındaki "Kent uzlaşısı"nı "PKK ittifakı" olarak nitelendirdi. Teröristlerle DEM’lenen CHP'nin Atatürk’ün partisi olamayacağını kaydeden Bahçeli, "Atatürk bugünkü CHP’yi görse, partisi için kurtuluş mücadelesi başlatırdı" dedi.

04:00 - 1/03/2024 Cuma
Güncelleme: 03:00 - 1/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
MHP lideri Devlet Bahçeli
MHP lideri Devlet Bahçeli

Partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısına başkanlık eden MHP Lideri Devlet Bahçeli ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet’in yeni yüzyılının Türkiye Yüzyılının ilk adımı olduğunu kaydeden Bahçeli, “Bu yüzyılda sosyal ve ekonomik sorunların, terör ve bölücülük melanetinin üstesinden gelinecektir. Hayat pahalılığı kaderimiz değildir ve bitecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. Enflasyonla mücadele başarıya ulaşacak, fiyat ve finansal istikrar Türkiye ekonomisinin zincirlerini kıracaktır” dedi.


KENT UZLAŞISI PKK İTTİFAKIDIR

CHP’nin yerel yönetimlerde başarısız ve aciz olduğunu kaydeden Bahçeli, özetle şunları söyledi: “Ne kadar gizleseler de, ne kadar kaçak güreşip zaman zaman kayıkçı kavgasına tutuşsalar da, CHP ile DEM yan yana, diğerleri de yedektedir. ‘Kent uzlaşısı’ dedikleri PKK ittifakıdır. Kent uzlaşısı dedikleri ülkemize karşı beşinci kol faaliyetidir. CHP düştüğü denizde yılana sarılmıştır. Bugünkü CHP, Atatürk’ün partisi değil, DEM’in oyun uşağı, Türkiye düşmanlarının altı oklu uydusudur. Teröristlerle DEM’lenen, 'Terörle mücadeleye hayır' diyen, bölücülerin elini eteğini öpen bir parti Atatürk’ün partisi olamaz. CHP’de Atatürk’ten geriye hiçbir şey kalmamıştır. Atatürk bugünkü CHP’yi görse, çizmelerini giyinip mavzerini kuşanır, bu defa partisi için kurtuluş mücadelesi başlatırdı.”


Bahçeli: Manisa birliğine ipotek koydurmayacak
Bahçeli: Manisa birliğine ipotek koydurmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa’da "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "31 Mart'ta da yerel seçimlerde de inanıyorum ki Manisa yine sevdalılarına kucağını açacaktır. Varlığına ve birliğine ipotek koydurmayacaktır" dedi. Bahçeli, "Hizmet kervanımız 31 Mart'tan sonra hızlanacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Güldür Güldür'ün 'Gazi' skecine tepki gösteren Bahçeli, "Bir mizah programında rol alan soytarıların, gazilerimize şerefsizce hakaret etmeleri, yüzyıl önce Cumhuriyet'in ilanına küstahça atılan 'darbe' iftirası, 'baskı var' diyerek şehitlerimize rahmet okumayan korkakların varlığı, kahraman evlatlarımızın kanını döken terör saldırıları, gün be gün azgınlaşan bölücü dayatmalar çok dikkat çekici provokasyonlardır ve kaynak üstü dışarıdadır" ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca İzmir'de taksiciyi katleden caninin vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

#politika
#Devlet Bahçeli
#CHP
#DEM Parti
#PKK
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