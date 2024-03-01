Atatürk görse kurtuluş savaşı başlatırdı

Partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısına başkanlık eden MHP Lideri Devlet Bahçeli ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet’in yeni yüzyılının Türkiye Yüzyılının ilk adımı olduğunu kaydeden Bahçeli, “Bu yüzyılda sosyal ve ekonomik sorunların, terör ve bölücülük melanetinin üstesinden gelinecektir. Hayat pahalılığı kaderimiz değildir ve bitecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. Enflasyonla mücadele başarıya ulaşacak, fiyat ve finansal istikrar Türkiye ekonomisinin zincirlerini kıracaktır” dedi.

CHP’nin yerel yönetimlerde başarısız ve aciz olduğunu kaydeden Bahçeli, özetle şunları söyledi: “Ne kadar gizleseler de, ne kadar kaçak güreşip zaman zaman kayıkçı kavgasına tutuşsalar da, CHP ile DEM yan yana, diğerleri de yedektedir. ‘Kent uzlaşısı’ dedikleri PKK ittifakıdır. Kent uzlaşısı dedikleri ülkemize karşı beşinci kol faaliyetidir. CHP düştüğü denizde yılana sarılmıştır. Bugünkü CHP, Atatürk’ün partisi değil, DEM’in oyun uşağı, Türkiye düşmanlarının altı oklu uydusudur. Teröristlerle DEM’lenen, 'Terörle mücadeleye hayır' diyen, bölücülerin elini eteğini öpen bir parti Atatürk’ün partisi olamaz. CHP’de Atatürk’ten geriye hiçbir şey kalmamıştır. Atatürk bugünkü CHP’yi görse, çizmelerini giyinip mavzerini kuşanır, bu defa partisi için kurtuluş mücadelesi başlatırdı.”