Atatürk’ün adını anmaz oldular

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP ile yeni bir iş birliği yapma şartı olarak Ankara adaylığının kendilerine verilmesini istedi. Programın bir diğer konuğu CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ile tartışmaya giren Beker, "Ankara'da 25 senedir kazanamadığınız bir belediyeyi CHP tek başına mı kazandı?" diye sordu. Yarkadaş ise, "Oktay Vural ile Buğra Kavuncu CHP ile yerel seçime ilişkin görüşmeler yapıyor şu anda." iddiasını ortaya attı. Yarkadaş'ın bu iddialarını İYİ Parti kanadı anında yalanladı.