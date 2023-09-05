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Atatürk’ün adını anmaz oldular

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve mevcut yönetimin Atatürk çizgisinden uzaklaştığına dair eleştirilere her gün bir yenisi ekleniyor.

Haber Merkezi
04:00 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Yılmaz Ateş.

Yılmaz Ateş.

CHP’li Yılmaz Ateş, “Ulusal Birlik Hareketi” adına yaptığı yazılı açıklamada, CHP yönetiminin son 13 yılda Cumhuriyet değerlerinden uzaklaştığını kaydetti. Kılıçdaroğlu yönetimi için “Mustafa Kemal Atatürk’ün adını çok çok mecbur kalmadıkça anmaz oldular. Atatürk’e, Cumhuriyet değerlerine en çok küfür eden, hakaret edenleri milletvekili, genel başkan yardımcısı, her önüne geleni danışman yapmakta dahi sakınca görmediler” diyen Ateş, Zafer Haftası ve Sivas Kongresi yıldönümlerinin partinin resmi programlarından çıkarılmasına da tepki gösterdi: “Zafer Haftası’nı kutlamayı unuttular! Sivas Kongresi’nin 104’üncü yıldönümü resmi programlarında, gündemlerinde yok. Sivas Kongresi’nde mandacılar, ‘manda yönetimi bağımsızlığı bozmaz, çünkü manda ile bağımsızlık birbirine mani değildir’ diyorlardı. Partinin 100’üncü kuruluş yıldönümünün kutlama programı evlere şenlik, yasak savmadır.”



#Siyaset
#CHP
#Atatürk
#Yılmaz Ateş
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