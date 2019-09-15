Atatürk’ün değil Kandil’in CHP’si

MHP lideri Devlet Bahçeli, mahalli seçimler nedeniyle teşekkür ziyaretine gittiği Bayburt ve Erzincan'da vatandaşlara seslendi, önemli mesajlar verdi: Bugünkü CHP, Atatürk'ün CHP'siyle yollarını ayırmış, Kandil muhipliğine, Pensilvanya muhbirliğine soyunmuştur. CHP, emperyalizmin gece bekçisi, Türkiye düşmanlarının kule nöbetçisidir. Karşımızdaki CHP siyaseti, tarihsel çizgisinden vahim bir sapma haline delalettir. Bu CHP'nin aklı kiralık, siyaseti rehinli, istikameti aşırı risklidir.

Bahçeli, Bayburt'ta vatandaşlarla buluştu.

ROTASI UÇURUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor' diyor. Aslında savrulan kendisi ve partisidir. Ne yazık ki bu yalın gerçeğin farkında bile değildir. Bu savrulmanın rotası direkt uçuruma açılmaktadır. Terörle mücadeleden, teröre yardım ve yataklık yapan sözde belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasından rahatsız ve memnuniyetsiz bugünkü CHP, husumet odağına yerleşmiştir. HDP ile al takke ver külah içindedir.

HDP'YE DİYET ÖDÜYOR

Kandil CHP'yi arkaladıkça, CHP'ye arka çıktıkça, HDP ile CHP zillet şemsiyesi altında el ele yürüdükçe kirli çamaşırlar birer birer etrafa saçılmaktadır. Yenikapı'ya otomobil galerisi açacak kadar çıldıran kırık sandalyeli şahısların varmak istediği yer neresidir? CHP'nin HDP'ye diyet ödediği, verdiği siyasi borç senetlerinin altında ezildiği çok açıktır. CHP'nin yılan yuvasında gelecek hayali kurması, teröristlere sevimlilik ve şirinlik yapması affedilemez bir çürümedir.

KAÇACAK YER KALMADI

Türkiye içeride ve dışarıda, yani çok cepheli bir mücadele içindedir. Terör örgütü köşeye sıkışmış, bu sayede Diyarbakır'da analar CHP'nin ikizi HDP'nin kapısına dayanmışlardır. Kan ve insan tacirlerinin kaçacak yeri kalmamıştır. Anaların akan gözyaşları CHP ile HDP'yi zora sokmuştur.

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Devletimizin sapasağlam arkasındayız

Bahçeli, Türkiye'den Suriye çıkarmaya, Türkiye'yi Irak'a çevirmeye, Türkiye'nin gelecek aydınlığını söndürmeye çalışanların vatan haini, millet düşmanı olduklarının bilinmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi: "Sığınmacı akınıyla ülkemizi tehdit edenler ters köşeye yatacaklardır. Bunlara karşı vatanımızı hep birlikte ve korkusuzca savunacağız. Bunlara karşı devletimizin ve hükümetimizin arkasında sapasağlam duracağız. Cumhur İttifakı'nı siyasi hesap yapmadan, dürüstlükten ayrılmadan, inançla ve samimiyetle yaşatacağız. 2023 lider ülke Türkiye hedefine kesinlikle hizmet edeceğiz. Cumhur İttifakı'nı sabote etmeyi aklından geçiren, 'parti kuruyorum' diyerek küresel sömürü çarkına yakalarını kaptıran, oyuna gelip Türkiye'yi hançerlemeyi düşünen, FETÖ'ye ve PKK'ya gülücükler saçan, gevezelikte sınır tanımayıp özgül ağırlıklarını beş paralık edenlere asla fırsat vermeyeceğiz."

Türk milletinin mührü vurulacak

Bahçeli, "CHP itiraz etse de şimdi sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir. Ya güvenli bölge Türkiye'nin meşru güvenlik ihtiyaçlarına göre kurulacak ya da Fırat'ın doğusunda hilalin iradesi yükselecektir. ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye tırlar dolusu silah sevkiyatı Türkiye'nin azmini kırmaya yetmeyecek. Güvenli bölge kurulursa ne ala, yoksa ABD hala teröristleri koruyorsa Fırat'ın doğusuna Türk milletinin iradesi mührü vurmalıdır" dedi.