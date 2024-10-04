Ateş ailesi saldırganı tutuklandı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde polis ekiplerine, hakkında arama kararı bulunan şüpheli hakkında işlem yapmak üzere gittikleri evde ateş açıldı. Silahlı saldırı sonucu bir polis memuru yaralanırken; bir zanlı ölü ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan etkisiz hale getirilen zanlının "kasten öldürme" başta olmak üzere 10 aranma kaydı olduğunun tespit edildiği öğrenildi.