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Ateş ailesi saldırganı tutuklandı

Ateş ailesi saldırganı tutuklandı

04:004/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Mert Can Kılıç
Mert Can Kılıç

Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili davada gözaltına alınan Mert Can Kılıç tutuklandı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili davanın önceki gün görülen karar duruşmasında Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç ve ailesine yönelik saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı. Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi Sincan Cezaevi Yerleşkesi’nde görülen duruşma arasında sanık yakınlarından Mert Can Kılıç, abla Kazanç’a saldırıda bulunmuştu. Gözaltına alınan Kılıç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan tutuklandı.




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