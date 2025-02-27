Ateşkes için herkes hemfikir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile Ankara’da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Fidan, bölgedeki gelişmelerle ilgili önemli mesajlar verdi. Bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engelin, İsrail’in bölgesel düzeydeki saldırganlığı ve Filistin’de yaşananlar olduğunu belirten Fidan, “(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun Suriye ile ilgili son söylemleri İsrail’in barıştan yana olmadığını açıkça göstermektedir. İsrail, güvenliğin tesisi kisvesi altında sürdürdüğü bölgesel yayılmacılığa son vermelidir” ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonlandırılmasına ilişkin görüşmelere dair basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve Türkiye’nin, savaşın başından bu yana tutumunun bir an önce bu yok edici savaşın durması yönünde olduğunu ifade etti. Bu konuda hem stratejik hem taktik düzeyde girişim, çalışma ve temasların olduğunu ancak taraflar arasında bugüne kadar bir mesafe katedilemediğini aktaran Fidan, bugün itibarıyla yeni ABD yönetimiyle yeni bir dinamiğin başladığını söyledi.

Muhtemel bir ateşkes anlaşmasının şartlarıyla ilgili yoğun bir temas trafiği yürütüldüğünü kaydeden Fidan, “Türkiye, bölgenin güçlü ve önemli bir ülkesi. Barışın hayata geçirilmesinde, devamlılığında, ateşkesin muhafazasında muhakkak önemli roller oynayacaktır. Bu yönde Türkiye’nin büyük bir potansiyeli var” ifadelerini kullandı. Ukrayna-Rusya Savaşı'nda muhtemel bir ateşkes anlaşmasının şartları üzerine yoğun temasların devam ettiğini belirten Fidan, “Şu anda taraflar arasında bir görüşme trafiği var. Muhtemel bir ateşkes anlaşmasının şartları ne olacak, bu ateşkes anlaşması bir barış anlaşmasına döner mi, güvenlik garantileri ne olacak, bu konuda yoğun temaslar var. Bizim de görüşmelerimiz oldu. Güzel olan şey artık herkesin bir ateşkes konusunda hemfikir olması. Türkiye’nin katkıları neler olabilir bu konuda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.