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Bakan Fidan'dan İsrail'e net uyarı: Bölgesel yayılmacılığa son verin

Bakan Fidan'dan İsrail'e net uyarı: Bölgesel yayılmacılığa son verin

13:3826/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına yönelik açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına yönelik açıklamalarda bulundu. Suriye'de siyasi geçiş sürecinin sonraki adımlarının da kapsayıcı olmasını ve ayrılıkçı hareketlere geçit vermeyen bir şekilde hayata geçirilmesini beklediklerini belirten Bakan Fidan, "Netanyahu'nun Suriye'yle ilgili söylemleri barıştan yana olmadığını açıkça gösteriyor. İsrail, güvenliğin tesisi kisvesiyle sürdürdüğü bölgesel yayılmacılığa son vermeli" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"(Suriye'de) Siyasi geçiş sürecinin sonraki adımlarının da kapsayıcı olmasını ve ayrılıkçı hareketlere geçit vermeyen bir şekilde hayata geçirilmesini bekliyoruz.

Netanyahu'nun Suriye'yle ilgili söylemleri barıştan yana olmadığını açıkça gösteriyor. İsrail, güvenliğin tesisi kisvesiyle sürdürdüğü bölgesel yayılmacılığa son vermeli.

Türkiye, bölgenin güçlü ve önemli bir ülkesi. Barışın hayata geçirilmesinde, devamlılığında, ateşkesin muhafazasında muhakkak önemli roller oynayacaktır."

Ayrıntılar geliyor...



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#Haan Fidan
#Dışişleri Bakanı
#Suriye

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