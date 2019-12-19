Atina sınırı geçti

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de siyasi, askeri ve ekonomik alanda kararlı tutumu Yunanistan’da paniğe sebep oldu. Ankara’nın özellikle İHA (İnsansız Hava Aracı) ve SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) teknolojisinde attığı güçlü ve hızlı adımlar sonucu kurduğu filo karşısında Atina’ya yardıma ABD ve İsrail koştu. İngiliz Times gazetesi, “Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz yataklarını çıkartmaya hazırlandığı bir dönemde, Yunanistan’ın ABD ve İsrail’den 5 adet SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) satın alacağını” yazdı. SİHA’ların alım kararıyla ilgili açıklama Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos’tan geldi. Yunanistan’ın SİHA satın alma kararının, Türkiye’nin KKTC’de ilk İHA üssünü kurması ve ilk İHA’yı konuşlandırmasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Türkiye hafta başında KKTC’deki ilk İHA üssünü Geçitkale’de açtı ve Bayraktar TB2 tipi ilk İHA’yı konuşlandırdı. Üssün F-16’ların iniş ve kalkışına uygun olarak düzenleneceği de açıklandı. Ayrıca Türk donanmasına ait İHA ve SİHA’lar, Ege ve Akdeniz’i Çanakkale ve Muğla Dalaman’daki üslerden de kontrol ediyor. Türk F-16’ları da bölgede devriye uçuşları gerçekleştiriyor.

TEHDİT ETTİ

Gazete haberinde “Türkiye’nin denizin altında doğal kaynak arayan gemilerini gözlem ve koruma için kullandığı hava araçlarına karşı, ABD’den üç, İsrail’den iki adet SİHA alacağını” belirtti. Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos’un milletvekillerine yaptığı açıklamada, SİHA’ların Yunan hava sahasına girebilecek düşman Türk araçlarını kısıtlamak için kullanılabileceğini söylediğini belirtiyor. Gazete, Yunanistan’ın Türkiye’nin KKTC’ye ilk İHA’sını göndermesinden sonra, hava sahasına girebilecek herhangi bir Türk İHA’sını vuracakları tehdidinde bulunduğunu da aktarıyor.

RUMLARA DA VERDİLER

ABD ve İsrail’in Yunanistan’a, Türkiye’ye karşı denge oluşturma amacıyla satacakları SİHA’lar ilk örnek değil. Geçen Ekim ayında da İsrail, 13 milyon euro karşılığında yüksek irtifa gözlem görevi yapan 4 adet İHA satmıştı. İsrail sattığı İHA’ların kontrolünü ise Rum yönetimine bırakmadı. İsrail merkezli Aeronautics şirketinin Rumlara verdiği Aerostar Tactical UAS İHA’ların yer kontrol istasyonunda İsrailli teknik destek ekipleri görev aldığı ortaya çıkmıştı.

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ABD AMBARGOYU KALDIRDI

Akdeniz’de Türkiye’nin yükselen gücünü dengeleme çabaları çerçevesinde ABD Senatosu da, Kıbrıs Rum Kesimi’ne 1987 yılından bu yana uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını öngören yasa tasarısını önceki gün kabul etti. Ambargoyu kaldırma çabaları, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve İsrail arasında artan işbirliğini teşvik etmek istediklerini dile getiren Demokrat Senatör Robert Menendez ve Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından yürütüldü.

Lübnan: Yunanistan soruşturulsun

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL), İsrail ordusu için çalışan Yunanistan’a ait geminin Lübnan karasularını ihlal etmesinin nedenini soruşturma çağrısında bulundu. UNIFIL Komutanı Stefano Del Col’u başkent Beyrut’taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul eden Cumhurbaşkanı Avn, görüşmede İsrail’in, Lübnan’ın deniz, kara ve hava sınırına yönelik ihlallerini sürdürdüğünü belirtti. Lübnan’ın karasularındaki meşru haklarına yönelik tüm saldırıları reddettiğini ifade eden Avn, istikrarı korumak, ortaya çıkan sorunları diyalogla çözmek amacıyla ordu ve UNIFIL arasındaki iş birliğini aktifleştirmekte kararlı olduğunu aktardı. Lübnan yerel basınında 9 Aralık’ta yer alan haberlere göre, Yunanistan’a ait Panama bandıralı, teknolojik donanımlı “Med Surveyor” gemisi, geçen ay iki ülke arasındaki tartışmalı deniz sahasını geçerek UNIFIL’in operasyonel bölgesi Lübnan karasularında saatlerce arama yapmıştı. Haberde geminin, hiçbir engelle karşılaşmadığı ve bölgeden ayrıldıktan sonra 1 Nisan’dan bu yana faaliyetlerini sürdürdüğü İsrail açıklarına döndüğü ifade edilmişti.