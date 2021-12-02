Gündem Atıyla daireye çıktı Balkondan herkesi selamladı Görenler şaşkına döndü
İZMİR

Atıyla daireye çıktı! Balkondan herkesi selamladı: Görenler şaşkına döndü

İzmir’in Bergama ilçesinde, düğünlerde cirit oynatılması ve atlıların hediyelerini düğün sahibinin evinde alması geleneği sırasında bir kişi, atıyla apartmanın dairesine çıktı, herkes şaşkınlığını gizleyemedi.

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Haber Merkezi İHA
Atıyla daireye çıktı! Balkondan herkesi selamladı: Görenler şaşkına döndü
Kişinin atla daireye çıktığı ve balkondan poz verdiği anlarda ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Bergama ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde oturan Burak ve Hatice Karataş çifti, hayatlarını birleştirme kararı aldı. Düğün töreni kapsamında ise kente bir gelenek olan cirit gösteri yapıldı. Düğüne 12 atlı davet edildi. Atlılar, bölgeye özgü cirit-cop oyununu oynadıktan sonra hediyelerini almak üzere davul zurnayla düğün sahibinin evine gitti.

Geleneğe göre hediyelerini atlarından inmeden evin önünde alması gereken ciritçiler, apartmanın birinci katındaki düğün sahibiyle konuştu.

Bu sırada ciritçilerden Ahmet Sıkı, atının üzerinde apartmana girerek merdivenlerden birinci kattaki daireye çıktı.

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında atıyla girdiği dairenin balkonuna çıkan Sıkı, burada hediyesini aldı.

İZLEYENLERİ SELAMLADI

Balkondan izleyenleri selamlayan Sıkı, yine merdivenlerden indi ve apartmandan çıktı.

Sıkı’nın atıyla daireye girdiği anlarda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Damadın babası Emin Karataşlı, ilçede düğün ve özel günlerde cirit gösterisi yapmanın bir gelenek olduğunu, bu kapsamda atlılara da davetiye gönderdiğini, kendilerini kırmayıp gösteri yaptıklarını söyledi.

"AT ALIŞKINMIŞ BENİM HABERİM Mİ VAR"

Karataşlı, unutamayacakları bir gün yaşadıklarını belirterek, "Arkadaşın biri 'Ben daireye çıkacağım.' dedi. 'Çıkamazsın buraya.' dedim. 'Ben çıkarım.' dedi. At alışkınmış, benim haberim mi var? Eve girdi ardından balkona çıktı. Biz de kendisini tebrik ettik. Ahmet kardeşimizin hediyesini verdik. Sevindik, mutlu olduk. Sonra atla birlikte yavaş yavaş indi" diye konuştu.

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