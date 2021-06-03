Gündem Avcılarda 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
İSTANBUL

Avcılar'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Avcılar'da gece saatlerinde kentsel dönüşüm kapsamında boş olan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü.

Haber Merkezi DHA
Avcılarda 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Avcılar'da binanın çatısı alev alev yandı.

Yangın Avcılar, Denizköşkler Mahallesinde gece saat 23.30 sıralarında 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Topkapı istikameti yan yol üzerinde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında boş olan 5 katlı bir binanın çatısından yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

DHA

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binanın çatısına müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı.

DHA

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası binanın boş olması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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