Avcılar'da kadına şiddet kamerada: Tekme tokat darp edildi yerde sürüklendi

Ispartakule Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Ispartakule Caddesi'nde duran otomobilden inen bir kadın 2 erkek tarafından darp edildi. Kadının yanında bulunan ve arkadaşı olduğu tahmin edilen başka bir kadın ise darbeden 2 kişiyi engellemeye çalıştı. Kadın yediği yumruk ve tokatların etkisiyle yere düştü. Kadını bir erkek darp ederken, bir süre sonra başka bir erkek de saçlarından tuttuğu kadını yerde sürükledi.