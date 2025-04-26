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Yaya geçidinden geçen kadına otomobil çarptı

Yaya geçidinden geçen kadına otomobil çarptı

23:5926/04/2025, Cumartesi
IHA
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Yaralanan kadın hastaneye kaldırılmayı reddetti.
Yaralanan kadın hastaneye kaldırılmayı reddetti.

Kocaeli'de yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Hafif şekilde yaralanan kadın ambulanstaki kontrollerinin ardından hastaneye gitmeyi reddetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadın hafif yaralandı.

Kaza, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen Ö.S. isimli kadına, K.K idaresindeki 34 DD 7698 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ö.S., hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını ambulansa alarak kontrollerini yaptı. Kadın hastaneye gitmeyi reddetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



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