Avcılar’da tekmeli yumruklu 'yol verme' kavgası: İki sürücüye 361 bin lira ceza

Olay 29 Mayıs Cuma akşamı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde yolda geliş ve gidiş istikametinde parklanmanın yanı sıra, bir aracın yol ortasında durması nedeniyle trafik tek şeride düştü.

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Her iki yönden gelen sürücüler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken sürücüler tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Kavga sırasında taraflardan biri diğer sürücünün otomobiline tekme attı. Sürücüler kavga boyunca birbirlerine küfür etmeye devam etti.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Diğer yandan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki sürücünün yol verme nedeniyle tarıtşmaya başladığı anlar görülüyor. Bu sırada taraflardan biri diğer sürücünün otomobiline tekme atıyor. Tekme ve yumruklarla birbirlerine giren sürücüleri araya giren diğer vatandaşlar sakinleştiriyor. Çevredekilerin sürücülere 'Arabalara binin' dedikleri anlar da görüntülerde yer alıyor.

İKİ SÜRÜCÜYE TOPLAM 361 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İstanbul Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sanal Devriye' çalışmaları kapsamında; sosyal medyada paylaşılan görüntüleri incelemeye aldı. Ekipler araç sürücülerinin M.D ve C.T olduğunu tespit etti. Araç sürücülerine ‘Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek', Trafik yer işaretlemeleri ile belirtilen hususlara uymamak’ suçlarını düzenleyen maddelerden toplam 361 bin lira para cezası kesildi. Araçlar 60 gün trafikten men edilirken, iki sürücünün de ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu.

İki sürücü Firuzköy Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.







