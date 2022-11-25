AVM'lerde 'muhteşem cuma' izdihamı: Pek çok mağazada ürünler tükendi İstanbul'da bulunan birçok alışveriş merkezinde 'muhteşem cuma' izdihamı yaşandı. İndirimli ürünlerden almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren AVM'lerin önünde beklemeye başladı. Ürünlerden alan vatandaşlar kasada da uzun süre sıra bekledi. İzdiham nedeniyle pek çok mağazada ürünler tükendi.

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