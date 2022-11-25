AVM'lerde 'muhteşem cuma' izdihamı: Pek çok mağazada ürünler tükendi

İstanbul'da birçok alışveriş mağazasında "muhteşem cuma" indirimleri nedeniyle izdiham yaşandı.
SABAHIN ERKEN SAATLERİNDEN İTİBAREN BEKLEDİLER
Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezlerinin açılmasını bekledi.
Vatandaşlar AVM'lerin kapılarının saat 10.00'da açmasıyla birlikte indirimli oldukları belirtilen ürünlerin satıldığı mağazalara akın etti. Kalabalık, mağazaların askı ve reyonlarındaki ürünleri adeta kapıştı.
KASALARDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Ürünlerden birkaç tane alan vatandaşlar kasada da uzun süre sıra bekledi. İzdiham nedeniyle pek çok mağazada ürünler tükendi.