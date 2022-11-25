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İSTANBUL

AVM'lerde 'muhteşem cuma' izdihamı: Pek çok mağazada ürünler tükendi

İstanbul'da bulunan birçok alışveriş merkezinde 'muhteşem cuma' izdihamı yaşandı. İndirimli ürünlerden almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren AVM'lerin önünde beklemeye başladı. Ürünlerden alan vatandaşlar kasada da uzun süre sıra bekledi. İzdiham nedeniyle pek çok mağazada ürünler tükendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AVMlerde muhteşem cuma izdihamı: Pek çok mağazada ürünler tükendi
Alışveriş merkezlerinde yaşanan izdiham görüntülendi.

İstanbul'da birçok alışveriş mağazasında "muhteşem cuma" indirimleri nedeniyle izdiham yaşandı.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDEN İTİBAREN BEKLEDİLER

Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezlerinin açılmasını bekledi.

Vatandaşlar AVM'lerin kapılarının saat 10.00'da açmasıyla birlikte indirimli oldukları belirtilen ürünlerin satıldığı mağazalara akın etti. Kalabalık, mağazaların askı ve reyonlarındaki ürünleri adeta kapıştı.

KASALARDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Ürünlerden birkaç tane alan vatandaşlar kasada da uzun süre sıra bekledi. İzdiham nedeniyle pek çok mağazada ürünler tükendi.

AVM'lerde 'muhteşem cuma' izdihamı kameralara yansıdı
OYNAT 01:11
AVM'lerde 'muhteşem cuma' izdihamı kameralara yansıdı
İstanbul'da bir çok alışveriş mağazasında 'Muhteşem Cuma' indirimleri nedeniyle izdiham yaşandı.

İstanbul'daki birçok AVM'nin önünde sabah erken saatlerden itibaren kalabalık oluştu. AVM kapılarının saat 10.00'da açılması ile birlikte indirimli oldukları belirtilen ürünlerin satıldığı mağazalara koşarak giden büyük bölümü kadın ve genç kız, askı ve reyonlardaki ürünleri adeta kapıştı.
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