Gündem Avrupa ve Rusyanın limonu Adanadan
ADANA

Avrupa ve Rusya’nın limonu Adana’dan

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Adana’da hasadı başlayan mayer cinsi limon Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya ihraç ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Avrupa ve Rusya’nın limonu Adana’dan
Bu yıl havaların çok sıcak gitmesinden ve nemin çok olmamasından dolayı mayer cinsi limonda boy oluşmadığı öğrenildi.

Türkiye’nin narenciye üretiminin üçte birini gerçekleştiren Adana’da yaklaşık 135 bin dekar alanda üretimi yapılan mayer cinsi limondan 330 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Bu yıl havaların çok sıcak gitmesinden ve nemin çok olmamasından dolayı mayer cinsi limonda boy oluşmadı. Şu an hasadını yaptığımız bahçede ise fidan olarak limonlar var. Bunlarda boy var. Şu anda kesimler devam ediyor. Fidan cinsi limonlarda fiyat iyi” diye konuştu.

İHA


Adana limonunun Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya ihraç edildiğini kaydeden Doğan, “Tek makas kesildiğinde fiyat 2 lira 50 kuruştan, büyük bahçelerde ise fiyatlar 1 lira 50 kuruş ile 2 lira arasından değişmekte. Önümüzdeki günlerde limon hasadı daha hızlı olacak. Limonlar Avrupa ve Rusya’ya gönderilmekte” dedi.

"3-4 lira olmalı"

150 dönümlük bahçesinde limon hasat eden Hıdır Tekin, “Fiyatlar tüketici açısından iyi ama üretici açısından kurtarmıyor. Şu anda 1 lira 50 kuruş ile 1 lira 60 kuruş arasında. Bence 3-4 lira olmalı. Masraflar çok. Verim ise çok iyi” diye konuştu.

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