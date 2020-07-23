Ayasofya baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir?
Diyanet açıkladı: Ayasofya baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir?
İstanbul’un fethinin sembolü Ayasofya, 89 yıl sonra esaretten kurtuldu. Danıştay, 1934’te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya’ya yeniden cami statüsü verdi. Tarihi yapıda ilk namaz yarın kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı. Bu gelişmenin ardından tarihi yapının baş imamı Prof. Dr. Boynukalın'ın kim olduğu merak konusu oldu. İşte Ayasofya'nin imamlarından Boynukalın hakkında bilinmeyenler...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı. Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını belirtti. Bu gelişmenin ardından tarihi yapının baş imamı Prof. Dr. Boynukalın'ın kim olduğu merak konusu oldu.
Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher’deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere’de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşridir.
Lisans eğitimini el-Ezher Üniversitesinde 1992’te tamamlayan Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesinde 1995’te İslam Hukukunda Zina Suçu ve Cezası başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini 1999’da ise Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamladı.
Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim üyeliği de yapan Boynukalın'ın çeşitli yayınları bulunmaktadır.