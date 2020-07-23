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Gündem Diyanet açıkladı Ayasofya baş imamı Prof Dr Mehmet Boynukalın kimdir?
POLİTİKA

Ayasofya baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir?

Diyanet açıkladı: Ayasofya baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir?

İstanbul’un fethinin sembolü Ayasofya, 89 yıl sonra esaretten kurtuldu. Danıştay, 1934’te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya’ya yeniden cami statüsü verdi. Tarihi yapıda ilk namaz yarın kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı. Bu gelişmenin ardından tarihi yapının baş imamı Prof. Dr. Boynukalın'ın kim olduğu merak konusu oldu. İşte Ayasofya'nin imamlarından Boynukalın hakkında bilinmeyenler...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın
Ayasofya baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı. Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını belirtti. Bu gelişmenin ardından tarihi yapının baş imamı Prof. Dr. Boynukalın'ın kim olduğu merak konusu oldu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camiinde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinlerini açıkladı
HAYAT
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camiinde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinlerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...
OYNAT 05:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığının hazırladığı Ayasofya için bestelenen ve 9 dilde seslendirilen eseri Twitter hesabından paylaştı. Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili, Arapça, Bengalce'nin kullanıldığı eserde birçok ünlü şarkıya imza atan ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen Türkçe seslendirmeyi icra etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında 'Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, iz de senin...' ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya açıklaması: Cami sabaha kadar açık olacak
GÜNDEM
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya açıklaması: Cami sabaha kadar açık olacak

İngiltere’de bilimsel araştırmalar yaptı

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher’deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere’de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşridir.

'Ayasofya'ya gelenler yanlarında 4 şey getirsin: Maske, seccade...'
OYNAT 00:00
'Ayasofya'ya gelenler yanlarında 4 şey getirsin: Maske, seccade...'
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya Camii açılışı nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı. Ayasofya'da yarın 5 farklı açık alanda namaz kılınacağını söyleyen Yerlikaya, 'Vatandaşlarımızdan yanlarında 4 şey getirmesini rica ediyorum; maske, seccade, sabır ve anlayış' dedi.

Vuslat yarın: Ayasofya Camii 86 yıllık aranın ardından yarın cemaatine kavuşuyor
HAYAT
Vuslat yarın: Ayasofya Camii 86 yıllık aranın ardından yarın cemaatine kavuşuyor

Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti
GÜNDEM
Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti
  • Lisans eğitimini el-Ezher Üniversitesinde 1992’te tamamlayan Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesinde 1995’te İslam Hukukunda Zina Suçu ve Cezası başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini 1999’da ise Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamladı.

Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim üyeliği de yapan Boynukalın'ın çeşitli yayınları bulunmaktadır.

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