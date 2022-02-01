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POLİTİKA

Ayasofya Camii İBB’ye göre hala müze

Bakanlar Kurulu’nun kararı ile müzeye dönüştürülen Ayasofya-i Kebir Camii ve Kariye Camii 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden ibadete açıldı. Ancak İBB yönetimi, turistlerin İstanbul turlarında ilk adresi olan Miniatürk’teki Kariye ve Ayasofya-i Kebir Camiilerinin tanıtım tabelalarını değiştirmedi. Kariye Camii, ‘Kariye Müzesi’, Ayasofya-i Kebir Camii ise ‘Ayasofya’ olarak bırakıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya Camii İBB’ye göre hala müze
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul’un fethinin sembolü, ibadete kapatılan Ayasofya’dan yıllar sonra yeniden ezan sesi yükseldi. Ayasofya, 2020 yılının yazında Danıştay'ın Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle kapılarını tekrar cami olarak açtı.

1945 yılında ise Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen İstanbul’daki Kariye Camii, 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından restorasyonun tamamlanmasıyla kapılarını inananlara açmaya hazırlanıyor.

İBB tabelaları değiştirmiyor

Ancak İBB yönetimi, turistlerin İstanbul turlarında ilk adresi olan Miniatürk’teki Kariye ve Ayasofya-i Kebir Camiilerinin tanıtım tabelalarını değiştirmedi. Kariye Camii, ‘Kariye Müzesi’, Ayasofya-i Kebir Camii ise ‘Ayasofya’ olarak bırakıldı. Miniatürk’ü ziyaret eden yerli turistler bu duruma tepki gösterirken, İBB’nin hiçbir değişiklik yapmaması dikkat çekti.

Haberimizin ardından düzelttiler

Daha önce de, İBB'ye bağlı İstanbul'u Seyret isimli, fotoğraflara, turistik kameralara ve şehir haritasına yer verilen sitede, 'Ayasofya Müzesi' başlığı değiştirilmemişti. Sayfada yer verilen fotoğraflar da Ayasofya'nın müze olduğu dönemden kalmaydı. Ancak İBB, haberimizin ardından ilgili sayfadaki Ayasofya Müzesi ifadesini "Ayasofya-i Kebir Camii" olarak değiştirdi.


İBB'nin sitesinde Ayasofya hala 'müze' olarak gösteriliyor
GÜNDEM
İBB'nin sitesinde Ayasofya hala 'müze' olarak gösteriliyor


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