Ayasofya Camii'de dev iskele 7 yıl sonra kaldırıldı

Uzun yıllar müze olarak kullanılan ve 86 yıl sonra, 24 Temmuz’da ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde bulunan dev iskelenin sökümüne kısa bir süre önce başlanmıştı.

GÜNDEM Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti

İHA

1993’te ana kubbe onarımı için kurulup 17 yıl kullanılan iskele İstanbul’un 2010 yılında Kültür Başkenti olması üzerine bakanlık talimatıyla kaldırılmıştı. Ancak dev iskele, 2013’te iç duvarların onarımı için yeniden kurulmuştu. İskele, proje süresi 650 gün olmasına rağmen 2013’ten bu yana Ayasofya’da varlığını sürdürüyordu.

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İHA

İskelenin sökülmesi için camide başlayan çalışmalar tamamlandı. Dev iskelenin kaldırılmasının ardından 'Serafim Melekleri' figürü de ortaya çıktı.

Öte yandan, vatandaşların camiye olan ziyaretleri devam ediyor.

OYNAT 01:36 Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak" Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı için geri sayım sürerken, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kısakürek'in sesinden,

“Gençler!

Bugün mü yarın mı bilemem.

Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.

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