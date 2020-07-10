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Gündem Ayasofya davasını kazanan 75 yaşındaki İsmail Kandemir Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
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Ayasofya davasını kazanan 75 yaşındaki İsmail Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim

Ayasofya davasını kazanan 75 yaşındaki İsmail Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim

Bursa'da Ayasofya'yı tekrar camiye dönüştürülmesi için 26 yıldır mücadele veren 75 yaşındaki İsmail Kandemir, Danıştay'da açtığı davayı kazandı. Karara çok sevindiğini söyleyen Kandemir, "Cami olduğu zaman Ayasofya'daki ilk namaza gideceğim. Bundan sonraki davamız Yunanistan'daki Fatih Sultan Mehmet'in Vakfını cami olarak açmak" dedi.

Haber Merkezi DHA
İsmail Kandemir
İsmail Kandemir

Bursa'da, emekli matematik öğretmeni İsmail Kandemir, İstanbul'daki Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için 26 yıldır verdiği mücadeleyi kazandı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından gerekli evrakı alıp, 15 yıl önce mahkemeye sunan Kandemir, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'ni kurarak, Ayasofya için ilk kez 2005'te Danıştay'da dava açtı.

Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Bundan sonraki davamız Atina'daki vakıf eserlerin cami statüsüne kavuşması
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Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Bundan sonraki davamız Atina'daki vakıf eserlerin cami statüsüne kavuşması
15 yıl önce Danıştay'a başvurarak Ayasofya'nın ibadete açılması için süreci başlatan Sürekli Vakıflar Tarihî Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin kurucu başkanı 75 yaşındaki İsmail Kandemir, Danıştay'ın Ayasofya kararını sevinçle karşıladığını dile getirdi. Kandermir, 'Bundan sonraki davamız Fatih Sultan Mehmet'in diğer eserlerinin cami statüsüne kavuşması' ifadelerini kullandı.


Kandemir, açtığı davada, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istedi. Ancak o dönemde talep reddedildi. Kandemir, kurduğu resmi dernek çerçevesinde adli süreci sürdürdü.

DHA
Ayasofya'yı tekrar camiye dönüştürülmesi için 26 yıldır mücadele veren 75 yaşındaki İsmail Kandemir, Danıştay'da açtığı davayı kazandı.

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Müze kararı iptal edildi

Kandemir, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği üzerinden, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle 2016'da yeniden Danıştay'da dava açtı.

DHA
Ayasofya'yı tekrar camiye dönüştürülmesi için 26 yıldır mücadele veren 75 yaşındaki İsmail Kandemir, Danıştay'da açtığı davayı kazandı.

Dernek, kararda bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait imzanın sahte olduğunu ileri sürdü. Danıştay 10'uncu Dairesi'nde, geçen hafta 2 Temmuz'da görülen duruşmada, kararın 15 gün içinde açıklanması kararlaştırıldı. Bugün kararını açıklayan Danıştay 10’uncu Dairesi, Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, ibadete açılması önündeki engeli kaldırdı.

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"Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim"

Danıştay'ın Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Kandemir, "Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye, emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederim. İslam adına bu karara çok sevindim. Cami olduğu zaman Ayasofya'daki ilk namaza gideceğim. Umarım Danıştay kararından sonra süreç hızlı ilerler. Caminin faaliyete geçmesi için çalışacağız. Söyleyeceklerim bu kadar. Cumhurbaşkanımız ile beraber çalışacağız" dedi.

Necip Fazıl'ın sesinden
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“Gençler!
Bugün mü yarın mı bilemem.
Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.


"Bundan sonraki davamız Fatih Sultan Mehmet Vakfını Cami yapmak"

İsmail Kandemir, bundan sonraki davasının Yunanistan'daki Fatih Sultan Mehmet Vakfı'nı cami olarak açmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

  • "Bundan sonraki davamız Yunanistan'daki Fatih Sultan Mehmet'in Vakfını cami olarak açarak, Atina'da cami statüsünün gelişmesini ve Müslümanların bundan faydalanmasını diliyorum."

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