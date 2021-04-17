Ayasofya'da ramazanın ilk cuması

Çamlıca Camii'nde Ramazanın ilk mahyası yakıldı: Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan

Ramazan ayının gelmesiyle camilerin minarelerini süsleyen mahyalar yandı. Çamlıca Camii'ne 'Hoş Geldin Ya Şehri Kur'an', 'Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan', 'Allah: Benzeri Olmayan', 'Er-Rahman: İhsan Eden', 'Er-Rahim: İhsanda Bulunan' ve El-Melik: Kainatın Sahibi' yazıldı. Öte yandan Çamlıca Camii'ne asılan mahyalar havadan görüntülendi.