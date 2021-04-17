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Ayasofya'da ramazanın ilk cuması

Ayasofya'da ramazanın ilk cuması

Ayasofya Camii’nde ramazan ayının ilk cuma namazı koronavirüs tedbirleri alınarak kılındı. Namazda sosyal mesafenin korunması için sınırlı sayıda cemaate izin verildi. Ramazanın ilk cumasında Fatih, Süleymaniye ve Eyüp Sultan’da da heyecan vardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofyada ramazanın ilk cuması
Ramazanın bereketi, güzellikleri ve önemiyle ilgili yapılan hutbeyi dinleyen camidekiler, namazın ardından dua etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde, Ramazan ayının ilk cuma namazı koronavirüs tedbirleri alınarak, kılındı. Ayasofya-i Kebir Camisi’ne gelenler, 11 ayın sultanı Ramazanın ilk cuma namazını burada kılmanın mutluluğunu yaşadı.

  • Kovid-19 önlemleri kapsamında belirli sayıda cemaate izin verilen, sosyal mesafenin korunduğu saf düzeninde eda edilen namazda vatandaşların maske taktıkları görüldü. Ramazanın bereketi, güzellikleri ve önemiyle ilgili yapılan hutbeyi dinleyen camidekiler, namazın ardından dua etti. Ramazanın ilk cuması Fatih, Süleymaniye ve Eyüp Sultan gibi camilerde de huzur ve heyecanla kılındı.
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