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İSTANBUL

Ayasofya’dan Aksa’ya selam

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Filistin ve Mescid-i Aksa tamamen özgür oluncaya kadar her bayram hüzünle geçecektir. Kudüs’te işgal ve zulmü engellemenin, İslam coğrafyasında huzur ve güvenliği temin etmenin ve daha güzel bayramlar yaşamanın yegane yolu, Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesidir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ayasofya’dan Aksa’ya selam​
Sabah namazı ve bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar erken saatlerden itibaren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne geldi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı heyecanı yaşandı. Müzeye dönüştürülmesinin ardından yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ilk Ramazan Bayramı namazını, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Sabah namazı ve bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar erken saatlerden itibaren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne geldi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında içeriye sınırlı sayıda kişi alınırken vatandaşların bir bölümü de cami avlusu ve meydanda saf tuttu.

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Prof. Dr. Ali Erbaş, gelenek üzerine minbere kılıçla çıktı. Erbaş’ın siyah cübbe giymesi dikkat çekti. Erbaş’ın Gazze şehitleri dolayısıyla siyah rengi tercih ettiği yorumları yapıldı.
Prof. Dr. Ali Erbaş, gelenek üzerine minbere kılıçla çıktı. Erbaş’ın siyah cübbe giymesi dikkat çekti. Erbaş’ın Gazze şehitleri dolayısıyla siyah rengi tercih ettiği yorumları yapıldı.

BAYRAMIMIZ MAHZUN GEÇİYOR

  • Bayram namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gelenek üzerine minbere kılıçla çıktı. Erbaş, hutbede “Bugün acı, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda bayramlarımız da biraz mahzun geçmektedir” diyerek şöyle devam etti: “Bilhassa Ramazan günlerinde bile saldırgan tavrından vazgeçmeyen İsrail’in, mukaddes belde Kudüs’ü ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı işgal girişimi tüm müminleri büyük bir hüzne ve acıya gark etmektedir.”

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AKSA ÖZGÜR OLANA KADAR!

“Zira barbarca bir tavırla Mescid-i Aksa’da ibadet eden Müslümanlara saldırılmakta, Mescidin harimiismeti ihlal edilmekte ve Peygamberlerin hatırasına hayasızca müdahale edilmektedir. Masum Filistinli kardeşlerimiz zorla evlerinden çıkarılmakta, katliamlara maruz kalmaktadır. Dolayısıyla Filistin ve Mescid-i Aksa tamamen özgür oluncaya kadar her bayram hüzünle geçecektir. Nitekim Kudüs’te işgal ve zulmü engellemenin, İslam coğrafyasında huzur ve güvenliği temin etmenin ve daha güzel bayramlar yaşamanın yegane yolu, Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesidir.” TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da namazı Ayasofya’da kıldı.

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