Ay'da çığır açan keşif

Pragyan gezgini, Chandrayaan-3 Vikram uzay aracıyla, 2023 yılının ağustos ayında Ay'ın güney kutbuna indiğinde tarihe geçti. Vikram'ın başarıları bununla sınırlı kalmadı ve çığır açan bir keşif yaptı. Elektro-Optik Sistemler Laboratuvarı tarafından oluşturulan Lazerle İndüklenen Parçalanma Spektroskopisi (LIBS) adlı bir aleti kullanarak Ay yüzeyini inceleyen Pragyan, gözlemlenmeye değer örneklere lazer darbeleri gönderdi. Bu sayede örneklerden birinde güney kutbundaki toprakta sülfür izlerini ortaya çıkardı. Uzay aracı ayrıca alüminyum, demir, kalsiyum, krom, titanyum, manganez, oksijen ve silikon tespit etti.





ÖLÇÜMLER SÜLFÜRÜ DOĞRULUYOR

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) keşfi doğrulayarak lazer dedektörün güney kutbu yakınındaki yüzeyin element bileşimine ilişkin uzayda ölçümler yaptığını açıkladı. ISRO'dan yapılan açıklamada "Bu yerinde ölçümler bölgede sülfürün varlığını kesin olarak teyit ediyor ki bu yörünge araçlarındaki aletlerle mümkün değildi" denildi.





ÖZEL GÖRÜNTÜLER ELDE ETTİ

Örneklere lazer göndermek onları buharlaştırsa da, aslında cihaz bu sayede plazmadan yayılan ışığı toplayabiliyor ve hangi elementlerden oluştuğunu belirlemek için dalga boylarını analiz ediyor. Ay'ın güney kutbunda sülfür keşfetmenin yanı sıra, keşif aracı çevre hakkında daha fazla bilgi sunmak için görüntüler de yakaladı.











