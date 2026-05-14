Aydın'da 14 yıl önce kaybolmuştu, gelen ihbar dosyayı yeniden açtırdı: Anne dahil 4 tutuklama

08:4314/05/2026, Perşembe
AA
Osman Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında annesinin de bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.
Aydın’da 2012 yılında kaybolan Osman Aktepe'nin dosyasını 9 ay önce yeniden açan ekipler, korkunç gerçeği araladı. Aralarında anne G.Ç.’nin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında 16 yaşındaki Osman Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Anne ve 3 kişi tutuklandı

Aktepe'nin bulunamaması üzerine takipsizlik kararı verilen dosyanın, alınan ihbar üzerine yaklaşık 9 ay önce yeniden açılmasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden Aktepe'nin annesi G.Ç, komşusu S.Ö. ile 2 kişi tutuklandı.
  • Gencin öldürülmesi iddiasıyla yakalanan diğer şüphelilerden baba, dayı ve diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

  • Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2012 yılında kaybolan ve takipsizlik kararı verilen dosyayı 9 ay önce yeniden açmıştı.
  • Osman Aktepe'nin aile bireyleri ve olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, gencin annesi, babası ve dayısının da bulunduğu 8 şüpheliyi dün gözaltına almıştı.
  • Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilmişti.
#Nazilli
#Osman Aktepe
#Aydın
