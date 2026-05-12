Samsun'da aile faciası: Baba evde vurularak öldürüldü

Samsun’da bir kişi, tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hayvan barınağında çalıştığı öğrenilen Doğan Can Y. (35), evde çıkan tartışmada babası İbrahim Y.’ye (59) tabancayla ateş açtı. Atakum Belediyesi’nden emekli olduğu öğrenilen İbrahim Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Babasını vurduktan sonra İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek teslim olan Doğan Can Y.’nin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giden sağlık ekipleri, İbrahim Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İbrahim Y.’nin cansız bedeni, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.