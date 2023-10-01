Aydın'da başıboş köpek dehşeti: Oğlunu kurtarmak isterken kendisi yaralandı

Çocuğunu olası bir saldırıdan kurtarmak için hamle yapan Ersoy, köpeklerin saldırısı sonucu bacaklarından ve kolundan yaralandı.

Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İş yaptığım sırada 3-5 sokak köpeği çocuğuma saldırdı. Çocuğumu kurtarırken köpekler bana saldırdı. Dışarıda sahipsiz belki 50 köpek var. Biz bu durumdan rahatsızız. Bugün çocuğumu kurtardım ama orada ben olmasaydım çocuğuma ne olurdu." dedi.