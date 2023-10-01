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Aydın'da başıboş köpek dehşeti: Oğlunu kurtarmak isterken kendisi yaralandı

Türkiye'de son dönemde artışa geçen başıboş köpek saldırısı son olarak Aydın'da yaşandı. Efeler ilçesinde bir baba, çocuğunu olası bir saldırıdan kurtarmak için hamle yapınca köpeklerin saldırısı sonucu bacaklarından ve kolundan yaralandı. Kendi imkanlarıyla Aydın Devlet Hastanesine giden vatandaş, tedavisinin ardından kuduz ve tetanoz aşısı yapılarak taburcu edildi.

23:25 . 1/10/2023 Pazar
AA
Aydın'da köpek saldırısı sonucu bir kişi yaralandı.

Aydın'da köpek saldırısı sonucu bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi, oğlunu sahipsiz köpeklerin saldırısından kurtarmak isterken yaralandı.

Akın Ersoy, Armutlu Mahallesi'ndeki tarlasında çalıştığı sırada, yakındaki oğlu Tuğra Berk Ersoy'a (10) bölgedeki sahipsiz köpeklerin koşarak yaklaştığını gördü.

Çocuğunu olası bir saldırıdan kurtarmak için hamle yapan Ersoy, köpeklerin saldırısı sonucu bacaklarından ve kolundan yaralandı.

Kendi imkanlarıyla Aydın Devlet Hastanesine giden Ersoy, tedavisinin ardından kuduz ve tetanoz aşısı yapılarak taburcu edildi.

Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İş yaptığım sırada 3-5 sokak köpeği çocuğuma saldırdı. Çocuğumu kurtarırken köpekler bana saldırdı. Dışarıda sahipsiz belki 50 köpek var. Biz bu durumdan rahatsızız. Bugün çocuğumu kurtardım ama orada ben olmasaydım çocuğuma ne olurdu." dedi.

#Başıboş Köpek
#Saldırı
#Aydın
#Tetanoz Aşısı
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