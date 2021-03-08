Aydın’da 'eşitlik' heykeli açıldı: Yarışmayı kazanana 110 bin TL’lik çek

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kadın erkek eşitliği temalı soyut heykel yarışmasının kazananı, Hediye Akoğlu tarafından yapılan "Eşitlik" isimli çalışma oldu.

Heykel düzenlenen törenle, Aydın Tekstil Park alanına yerleştirildi. Heykelin açılış törenine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yanı sıra CHP Aydın Milletvekilleri ve parti yöneticileri ile İYİ Partili isimler katıldı.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından soyut heykel yarışmasının kazananı Hediye Akoğlu’na, Çerçioğlu tarafından çiçek ve birincilik ödülü olan 110 bin TL’lik çek takdim edildi.

Beraberindeki heyet ile birlikte heykelin açılışını gerçekleştiren Başkan Çerçioğlu, sanatçı Akoğlu’na teşekkür etti.

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