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Aydın'da kaçak kazı operasyonu: 8 gözaltı

Aydın'da kaçak kazı operasyonu: 8 gözaltı

14:3216/06/2025, Pazartesi
DHA
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Aydın'da kaçak kazı operasyonu: 8 gözaltı
Aydın'da kaçak kazı operasyonu: 8 gözaltı

Aydın'ın Çine ilçesinde ekskavatörle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 8 kişi, suçüstü yakalandı.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bölüntü Mahallesi İmamlar mevkisinde define aramak için kaçak kazı yapıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Belirlenen bölgeye, dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Ekipler, ekskavatörle kaçak kazı yapan H. A. (39), S.A. (29), M.K. (25), E.Ö. (34) , H.A. (47) , K.Z. (53), E.K. (30) ve D.S. (49) suçüstü yakaladı. 8 şüpheli gözaltına alınırken, bölgede yapılan aramada 1 el dedektörü, 1 ekskavatör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.




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