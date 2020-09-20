Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Aydında karantinaya uymayarak kural ihlali yapan 5 kişi KYK yurduna yerleştirildi
AYDİN

Aydın'da karantinaya uymayarak kural ihlali yapan 5 kişi KYK yurduna yerleştirildi

Yurt genelinde karantinada olması gereken kişilerin kural ihlali yaparak sokaklarda gezmesi bitmek bilmiyor. Aydın’da da Kovid-19 pandemisi ile ilgili alınan tedbirler kapsamında karantina sürecinde olması gereken 5 kişi, kural ihlali yapıp toplum sağlığını tehlikeye attıkları için KYK yurtlarına yerleştirildi.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf: Arşiv / Aydın
Fotoğraf: Arşiv / Aydın

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da, salgın riskini azaltmak adına alınan tedbirler devam ediyor. Koronavirüsle mücadele bir yana bir de insanların tedbirsizleri salgının bitiş süresini uzatıyor.

Karantinada olan kişilerin kural ihlali yapması ise toplum sağlığını tamamen tehlikeye atıyor. Bu yüzden de karantina uymayanlar yurtlara alınmaya başlandı. Aydın Valiliği de tedbirsiz davranan kişilere karşı daha dikkatli olmaya çalışıyor.

Sivas’ta karantina önlemlerine uymayanlar için flaş tedbir: KYK yurtlarına alınacaklar
FOTOĞRAF 5
Title
Koronavirüs vakaları yurt genelinde artışını sürdürürken bir önlem de Sivas'tan geldi.
Title
Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabı üzerinden karantina kurallarını ihlal edenler hakkında ceza niteliğindeki yeni kararı duyurdu.
Title
Vali Ayhan, karantina kurallarını ihlal edenlerin, KYK yurtlarına alınarak yurtlarda devam edecek karantina süreci içerisindeki masraflarının kendilerinden tahsil edileceğini belirtti.
Title
Vali Ayhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, “Pozitif olduğu halde evinde bulunmayan ve toplum sağlığını tehdit eden kişiler, KYK yurtlarına alınarak karantina sürelerinin tamamlanması sağlanacaktır...
Title
Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşacak olan konaklama, yemek ve benzeri masraflarda kendilerinden tahsil edilecektir” ifadelerine yer verdi.
Sivas’ta karantina önlemlerine uymayanlar için flaş tedbir: KYK yurtlarına alınacaklar
Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabı üzerinden karantina kurallarını ihlal edenler hakkında ceza niteliğindeki yeni kararı açıkladı. Karantina kurallarını ihlal edenler KYK yurtlarına alınacak, kaldıkları süre içerisindeki masraflar da kendilerinden tahsil edilecek.


Evlerinde karantina sürecine uymadığı tespit edilen vatandaşları, karantina süreleri bitene kadar KYK yurtlarına yerleştirilmeye başladı.

Alınan karar kapsamında da yapılan denetimlerde karantinaya uymadığı tespit edilen 5 kişi KYK yurduna yerleştirildi.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklama
  • Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada “İlimizde Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimlerde olmadıkları tespit edilen 5 kişi kalan süreleri tamamlamak üzere KYK yurtlarına getirilerek zorunlu olarak tutulmaya başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Samsun'da üst düzey denetim: Karantinaya uymayanlar affedilmiyor
FOTOĞRAF 8
Title
Samsun'daki bir alışveriş merkezini denetleyen Dağlı, tüm ekiplerin sahada denetim yaptığını aktardı.
Title
Samsun'da maske takma oranının iyi olduğuna işaret eden Dağlı, Sosyal mesafeye uymak lazım. Hijyen kurallarına uymalıyız. Genel olarak stabil duruma doğru gidiyoruz diye düşünüyoruz. Vezirköprü ve Havza ilçemizdeki vatandaşlarımızın daha da kurallara uymasını istiyoruz. Bulunduğumuz ortamda kurallara genel olarak uyuluyor. Burada önemli olan kesinlikle klimaların çalıştırılmamasıdır. Klimalar üzerinden bakteri ve virüs yayılıyor. Çalışmaması lazım. dedi.
Title
Samsun'daki hastanelerde yoğun bakım servislerinde doluluk oranına da değinen Dağlı, Sağlık alanındaki kapasitemiz iyi. Ama rehavete kapılmamak lazım. Karantinada olması gerekirken olmayanları kesinlikle affetmiyoruz. Kovid-19 olan vatandaşlarımızı, yurtlarımızda misafir etmeye başladık. 18 vatandaşımız yurtlarda kalıyor. Günden güne bu sayı artıyor. Temennimiz evde olmalarıdır. Vatandaşlarımız duyarlı olmalıdır. ifadesini kullandı.
Title
Title
Title
Title
Title
Samsun'da üst düzey denetim: Karantinaya uymayanlar affedilmiyor
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyonu koşullarını ihlal edenlere dikkati çekerek, "Karantinada olması gerekirken olmayanları kesinlikle affetmiyoruz." dedi. Dağlı, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile düzenlenen Kovid-19 denetimine katıldı.

Abone Ol Google News
Yazlık evlere doğru ilerliyor

Yazlık evlere
doğru ilerliyor

Rüzgar hızını azaltmasına rağmen hala kontrol altına alınamadı.
Şoförün mucize kurtuluşu

Şoförün mucize kurtuluşu

Kum yüklü TIR önce devrildi sonra iki parçaya ayrıldı.
Dünyanın en güçlü sesi konuşacak

Dünyanın en güçlü sesi konuşacak

Sesimizi yükselttiğimiz bir dönemde dünya liderlerine seslenecek.
Mesajı alay <br>konusu oldu

Mesajı alay
konusu oldu

Türkçe mesajında ne dediği anlaşılmadı.
Anlaşmayı<br>Kral'dan gizlemişler

Anlaşmayı
Kral'dan gizlemişler

​Veliaht Prens Selman ihanet peşinde.
Adam sahte<br>dava gerçek!

Adam sahte
dava gerçek!

​Atatürk'e benzerliğini kazanç kapısı haline getirdi.
O alçak manşet çaresizlik göstergesi

O alçak manşet çaresizlik göstergesi

​Fahrettin Altun'dan Yunan gazeteye sert tepki.
Ambargoya<br>'yerli önlem'

Ambargoya
'yerli önlem'

​Yabancı çalışan sayısı 3'te 1'e indirildi.
FETÖ'nün hâlâ<br>karanlık yönleri var

FETÖ'nün hâlâ
karanlık yönleri var

​Pek çok hakikat gün yüzüne çıkmayı bekliyor.
İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı duyurdu

​Hakkari kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

Kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor.
'Türkçe konuşacağım'

'Türkçe konuşacağım'

​Macron'un Türkçe tweetinden sonra Altun'dan manidar paylaşım.
Beşiktaş sonunu getiremedi

Beşiktaş sonunu getiremedi

Siyah beyazlılar son dakikalarda yediği golle 2 puan kaybetti.
Erdoğan'dan net mesaj

Erdoğan'dan net mesaj

​Israrlı provokasyonlara aldırış etmiyoruz
Vefat sayısında artış

Vefat sayısında artış

​Türkiye'nin koronavirüsle son 24 saati açıklandı.

​Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesi herkes bunu tartışıyor.
Çalışmalar tamamlandı

Çalışmalar tamamlandı

Bakan Selçuk, uygulanan koronavirüs tedbirlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.