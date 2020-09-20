Aydın'da karantinaya uymayarak kural ihlali yapan 5 kişi KYK yurduna yerleştirildi

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da, salgın riskini azaltmak adına alınan tedbirler devam ediyor. Koronavirüsle mücadele bir yana bir de insanların tedbirsizleri salgının bitiş süresini uzatıyor.

Karantinada olan kişilerin kural ihlali yapması ise toplum sağlığını tamamen tehlikeye atıyor. Bu yüzden de karantina uymayanlar yurtlara alınmaya başlandı. Aydın Valiliği de tedbirsiz davranan kişilere karşı daha dikkatli olmaya çalışıyor.

FOTOĞRAF 5 Koronavirüs vakaları yurt genelinde artışını sürdürürken bir önlem de Sivas'tan geldi. Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabı üzerinden karantina kurallarını ihlal edenler hakkında ceza niteliğindeki yeni kararı duyurdu. Vali Ayhan, karantina kurallarını ihlal edenlerin, KYK yurtlarına alınarak yurtlarda devam edecek karantina süreci içerisindeki masraflarının kendilerinden tahsil edileceğini belirtti. Vali Ayhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, “Pozitif olduğu halde evinde bulunmayan ve toplum sağlığını tehdit eden kişiler, KYK yurtlarına alınarak karantina sürelerinin tamamlanması sağlanacaktır... Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşacak olan konaklama, yemek ve benzeri masraflarda kendilerinden tahsil edilecektir” ifadelerine yer verdi. Sivas’ta karantina önlemlerine uymayanlar için flaş tedbir: KYK yurtlarına alınacaklar Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabı üzerinden karantina kurallarını ihlal edenler hakkında ceza niteliğindeki yeni kararı açıkladı. Karantina kurallarını ihlal edenler KYK yurtlarına alınacak, kaldıkları süre içerisindeki masraflar da kendilerinden tahsil edilecek.

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Evlerinde karantina sürecine uymadığı tespit edilen vatandaşları, karantina süreleri bitene kadar KYK yurtlarına yerleştirilmeye başladı.

Alınan karar kapsamında da yapılan denetimlerde karantinaya uymadığı tespit edilen 5 kişi KYK yurduna yerleştirildi.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklama

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada “İlimizde Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimlerde olmadıkları tespit edilen 5 kişi kalan süreleri tamamlamak üzere KYK yurtlarına getirilerek zorunlu olarak tutulmaya başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.