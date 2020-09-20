Aydın'da karantinaya uymayarak kural ihlali yapan 5 kişi KYK yurduna yerleştirildi
Yurt genelinde karantinada olması gereken kişilerin kural ihlali yaparak sokaklarda gezmesi bitmek bilmiyor. Aydın’da da Kovid-19 pandemisi ile ilgili alınan tedbirler kapsamında karantina sürecinde olması gereken 5 kişi, kural ihlali yapıp toplum sağlığını tehlikeye attıkları için KYK yurtlarına yerleştirildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da, salgın riskini azaltmak adına alınan tedbirler devam ediyor. Koronavirüsle mücadele bir yana bir de insanların tedbirsizleri salgının bitiş süresini uzatıyor.
Karantinada olan kişilerin kural ihlali yapması ise toplum sağlığını tamamen tehlikeye atıyor. Bu yüzden de karantina uymayanlar yurtlara alınmaya başlandı. Aydın Valiliği de tedbirsiz davranan kişilere karşı daha dikkatli olmaya çalışıyor.
Evlerinde karantina sürecine uymadığı tespit edilen vatandaşları, karantina süreleri bitene kadar KYK yurtlarına yerleştirilmeye başladı.
Alınan karar kapsamında da yapılan denetimlerde karantinaya uymadığı tespit edilen 5 kişi KYK yurduna yerleştirildi.
Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada “İlimizde Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimlerde olmadıkları tespit edilen 5 kişi kalan süreleri tamamlamak üzere KYK yurtlarına getirilerek zorunlu olarak tutulmaya başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.