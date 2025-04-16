Şüphelilerden M.E.K. ve A.A.'nın Çobanlar Mahallesi'nde, F.İ. ve C.G.'nin ise Sultanhisar ilçesi Demirhan Mahallesi'nde olduğu saptanıp, aynı gün yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden F.İ. ve C.G. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, M.E.K. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli A.A.'nın ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.