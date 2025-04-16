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33 bin lirasını gasbettikleri kişiyi benzin döküp yakmak istediler

33 bin lirasını gasbettikleri kişiyi benzin döküp yakmak istediler

13:5716/04/2025, Çarşamba
DHA
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Şüphelilerden M.E.K. ve A.A.'nın Çobanlar Mahallesi'nde, F.İ. ve C.G.'nin ise Sultanhisar ilçesi Demirhan Mahallesi'nde olduğu saptanıp, aynı gün yakalandı.
Şüphelilerden M.E.K. ve A.A.'nın Çobanlar Mahallesi'nde, F.İ. ve C.G.'nin ise Sultanhisar ilçesi Demirhan Mahallesi'nde olduğu saptanıp, aynı gün yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 33 bin lirasını gasbeden kişilerin, üzerine de benzin döküp yakmaya çalıştıklarını öne süren H.P.'nin şikayetiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Nazilli ilçesi Çobanlar Mahallesi'nde yaşayan H.P., dün, kimliği belirsiz kişiler tarafından 33 bin TL'si gasbedilip, üzerine benzin dökülerek yakılmaya çalışıldığını öne sürerek, jandarmaya şikayette bulundu. İhbar üzerine Nazilli Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şüpheliyi belirledi.

Şüphelilerden M.E.K. ve A.A.'nın Çobanlar Mahallesi'nde, F.İ. ve C.G.'nin ise Sultanhisar ilçesi Demirhan Mahallesi'nde olduğu saptanıp, aynı gün yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden F.İ. ve C.G. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, M.E.K. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli A.A.'nın ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, tedavisi için hastaneye kaldırılan H.P.'nin ise sağlık durumunu iyi olduğu bildirildi.

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