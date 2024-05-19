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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında hesap vakti: Gözaltındaki 7 şüpheli adliyede

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve gözaltına alınan 7 şüpheli Ankara Adliyesi'ne getirildi.

13:40 - 19/05/2024 Pazar
AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.


Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 7 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik açılan davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine gözaltına alınan 3 emniyet görevlisi, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.


Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce ifade alma işlemleri tamamlanan kalan 4 şüpheli de Ankara Adliyesine getirildi.


Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadeleri alınıyor.



#Ayhan Bora Kaplan
#Soruşturma
#Adliye
#Polis
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