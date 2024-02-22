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AYM CHP ile Can Atalay'ın avukatlarının yaptığı iki yeni başvuruda karar verilmesine yer olmadığına hükmetti

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin CHP'nin başvurusu ve Atalay'ın avukatlarının yeni başvurusu üzerine yapılan incelemede, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

15:06 - 22/02/2024 Perşembe
AA
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti için CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.


Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, "TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesinin yazısının okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali" istemiyle CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruyu görüştü.


Alınan bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iki başvuruda da karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Yüksek Mahkemenin kararını oy çokluğuyla aldığı öğrenildi. Kararın gerekçesi daha sonra yapılacak.


TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği, TBMM Genel Kurulunda 30 Ocak'ta düşürülmüştü.




#Anayasa Mahkemesi
#Can Atalay
#CHP
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