AYM’den cezaevi harcına onay

Anayasa Mahkemesi (AYM), tahsilât yapılan icra dosyalarında alacaklıdan kesilen yüzde 2 oranındaki “cezaevi yapı harcı”nın iptal edilmesini reddetti. Mahkeme, bu kesintinin devletin adalet hizmetleri için oluşturduğu meşru bir kamu geliri olduğunu belirterek, uygulamanın mülkiyet hakkına ve adil yargılanma ilkesine aykırı olmadığına karar verdi. Böylece 1934 yılından beri uygulanan bu harç türü, günümüz şartlarında da Anayasa’ya uygun bulundu.