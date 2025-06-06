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AYM’den cezaevi harcına onay

AYM’den cezaevi harcına onay

Oğuzhan Ürüşan
04:006/06/2025, Cuma
G: 6/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Anayasa Mahkemesi (AYM), tahsilât yapılan icra dosyalarında alacaklıdan kesilen yüzde 2 oranındaki “cezaevi yapı harcı”nın iptal edilmesini reddetti. Mahkeme, bu kesintinin devletin adalet hizmetleri için oluşturduğu meşru bir kamu geliri olduğunu belirterek, uygulamanın mülkiyet hakkına ve adil yargılanma ilkesine aykırı olmadığına karar verdi. Böylece 1934 yılından beri uygulanan bu harç türü, günümüz şartlarında da Anayasa’ya uygun bulundu.


KAMU YARARI VAR

AYM, oy birliğiyle aldığı kararda bu uygulamanın kamu yararı amacı taşıdığına hükmetti. Kararda, devletin adalet hizmetini sürdürebilmesi için cezaevleri ve mahkeme binalarına ihtiyaç duyduğu, bu nedenle belirli hizmetlerin maliyetinin vatandaştan alınan harçlarla karşılanmasının meşru olduğu vurgulandı. Mahkeme ayrıca harç oranının ‘katlanılamayacak düzeyde’ olmadığına, kesintinin yalnızca net tahsilat üzerinden ve icra sonunda yapıldığına dikkat çekti. Dolayısıyla hak arama özgürlüğünü fiilen engelleyen bir durumun bulunmadığı değerlendirildi.


#Anayasa Mahkemesi
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