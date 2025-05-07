AYM, 2 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16 maddesi hakkındaki iptal ve yürürlüğü durdurma taleplerini bugünkü Genel Kurul gündemine aldı. Gelen son dakika haberine göre ise; AYM, sahipsiz hayvanlar düzenlemesinin iptalini reddetti.
Türkiye'nin dört bir yanında sahipsiz köpekler nedeniyle yaşanan saldırılar ve can kayıpları kamuoyunda infiale sebep olurken, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasını amaçlayan yasal düzenleme Anayasa Mahkemesi (AYM) gündemine taşındı. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeler içeren "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu"nun iptal talebini reddetti.
2 AĞUSTOS'TAN BERİ YÜRÜRLÜLÜKTE
Sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeleri içeren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2 Ağustos'ta yürürlüğe girdi.
Kanun; sahipsiz hayvanların toplanarak ihtiyaçları karşılanmak üzere barınaklara yerleştirilmesi, tehlikeli cinslerin ve iyileşemeyecek durumda olanların uyutulması ile belediyelere bir kısım sorumluluklar getirdi.
SAHİPSİZ KÖPEK DEHŞETİ SOKAKLARDA BÜYÜYOR
Özellikle son yıllarda sahipsiz köpeklerin oluşturduğu tehdit göz ardı edilemez boyutlara ulaştı.
Bu tehlikenin önüne geçmek amacıyla hazırlanan ve Temmuz ayında TBMM’den geçen düzenleme, sahipsiz hayvanların toplanması, barınaklarda tutulması ve tehlikeli cinslerin ve iyileşemeyecek durumda olanların uyutma seçeneğini de içeren hükümleriyle dikkat çekmişti. Düzenleme, hem halkın güvenliğini sağlamak hem de sokaklardaki kontrolsüz üremenin önüne geçmek için zorunlu bir adım olarak görülmüştü.