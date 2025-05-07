Türkiye'nin dört bir yanında sahipsiz köpekler nedeniyle yaşanan saldırılar ve can kayıpları kamuoyunda infiale sebep olurken, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasını amaçlayan yasal düzenleme Anayasa Mahkemesi (AYM) gündemine taşındı. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeler içeren "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu"nun iptal talebini reddetti.

Kanun; sahipsiz hayvanların toplanarak ihtiyaçları karşılanmak üzere barınaklara yerleştirilmesi, tehlikeli cinslerin ve iyileşemeyecek durumda olanların uyutulması ile belediyelere bir kısım sorumluluklar getirdi.

Bu tehlikenin önüne geçmek amacıyla hazırlanan ve Temmuz ayında TBMM’den geçen düzenleme, sahipsiz hayvanların toplanması, barınaklarda tutulması ve tehlikeli cinslerin ve iyileşemeyecek durumda olanların uyutma seçeneğini de içeren hükümleriyle dikkat çekmişti. Düzenleme, hem halkın güvenliğini sağlamak hem de sokaklardaki kontrolsüz üremenin önüne geçmek için zorunlu bir adım olarak görülmüştü.