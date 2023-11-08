AYM'den dezenformasyon yasası kararı

Anayasa Mahkemesi, dezenformasyon yasasının iptal talebini oy çokluğu ile reddetti.
Anayasa Mahkemesi, dezenformasyon yasasının iptal talebini oy çokluğu ile reddetti.
CHP, kamuoyunda dezenformasyonla mücadele olarak bilinen 7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nla Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'ye başvurmuştu.
7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun 29'uncu maddesiyle TCK'nın 217/A maddesine ekleme yapılarak, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu ihdas edilmiş, bu suçu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülmüştü.
TCK'ya eklenen 217/A maddesi şöyle:
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