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AYM’den ‘Reyhanlı’ kararı

AYM’den ‘Reyhanlı’ kararı

Oğuzhan Ürüşan
04:0021/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Mayıs 2013'te biri belediye binası önünde, diğeri postane binasının yakınlarında olmak üzere bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda 52 kişi yaşamını yitirmiş ve onlarca kişi de yaralanmıştı. Uğur Ayhan Zor'un annesi Fidan Zor ile kız kardeşi Meryem Zor da saldırıda hayatını kaybetti.


HAK İHLALİ KABUL EDİLDİ

Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hükümleri kapsamında idare ile imzalanan sulhnamenin iptal edilmesi ile maddi ve manevi zararlarının ödenmesi talepleriyle Zor, adli yargı davası açtı. Zor, Kasım 2015'te İçişleri Bakanlığı'na sunduğu dilekçe ile anne Fidan ve kardeşi Meryem Zor’un ölümü nedeniyle tazminat ödenmesi için talepte bulundu. Ancak yerel mahkeme zaman aşımı nedeniyle davayı reddetti. Zor, bunun üzerine konuyu bireysel başvuru kapsamında AYM’ye taşıdı. AYM, "Mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’nın 36. Maddesi'nde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine" karar verdi. AYM, kararın bir örneğinin mahkemeye gönderdi. Ayrıca, erişim hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Hatay İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine de karar verdi.


#AYM
#Reyhanlı
#Hatay
#saldırı

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