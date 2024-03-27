Aynı aileden 6 kişi öldü

Hatay’da katliam gibi kaza yaşandı. Karşı şeride geçen TIR'ın çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, dün Payas-Dörtyol Karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı TIR, karşı şeride geçerek karşı yönden gelen Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Mehmet Sönmez ile eşi Zeynep, çocukları Eray ve Ecrin Sönmez, kayınpederi Zeki Kara (64) ve kayınvalidesi Döndü Kara (62) kazada hayatını kaybetti, sürücünün çocuklarından Melek Su Sönmez (8) de yaralandı. Yaralı çocuk, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı. Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenerek olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.