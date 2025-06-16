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Aynı sözleşmeyi imzalamış

Aynı sözleşmeyi imzalamış

Oğuzhan Ürüşan
04:0016/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cemil Tugay, Tunç Soyer.
Cemil Tugay, Tunç Soyer.

İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Başkanı Cemil Tugay, göreve geldiğinde selefi Tunç Soyer’i yüksek ücretli işçi sözleşmeleri imzalaması nedeniyle ‘sorumsuzlukla’ suçlamış, kendi döneminde 'anormal artış yapılmadığını' iddia etmişti.

Ancak Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde imzaladığı toplu iş sözleşmesinde yer alan yüksek ücretler, kendi söylemleriyle çelişti. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, belediye meclisinde, yerel seçimlerden 9 gün önce, 22 Mart 2024’te dönemin Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Toplu İşçi Sözleşmesi imzaladığını gündeme getirdi. Sözleşmede günlük yevmiyenin bin 500 TL olarak belirlendiğini vurgulayan Atmaca, ücretlerin aynı tarihte İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İzBETON ve İZDOĞA’nın uyguladığı bin 367 TL’lik azami yevmiyeden yaklaşık yüzde 10 fazla olduğunu da ifade etti. Atmaca, “Kamuoyuna sunduğum belgelerde Karşıyaka Belediyesi ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında 22 Mart’ta imzalandığı açıkça görülüyor. 2 numaralı tutanakta yevmiye bedelinin bin 500 TL olduğu yer alıyor” ifadelerini kullandı.



#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#Tunç Soyer
#Cemil Tugay
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