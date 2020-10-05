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ANKARA

Ayşe Karaman davasında karar çıktı

Ayşe Karaman davasında karar çıktı: Sanık Özgür Tarhan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davada, sanık Özgür Tarhan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi DHA
Ayşe Karaman
Ayşe Karaman

Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) ölümüyle ilgili davada tutuksuz sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan (46) 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2019 sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açıldı. Davanın 5'inci celsesine sanık Özgür Tarhan, delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi.

Bugün görülen karar duruşmasında savcı esas hakkında mütalaasını verdi. Savcı, sanık Özgür Tarhan'ın 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme de sanığa söz konusu suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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