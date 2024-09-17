Ayşenur’un babasını ağlatan mektup

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, kızınım haksızlıklarla mücadeleyle geçen 26 yıllık hayatını anlattı. Kızının kimi zaman siyahiler, kimi zaman Arakanlı Müslümanlar, kimi zaman da doğa için mücadele ettiğini anlatan baba Eygi, ardından gözyaşı döktüğü kızının onurlu yaşamından gurur duyduğunu söyledi.

YAŞADIĞI GİBİ UĞURLANDI

Kızının insanlara yardım ederken din, dil, ırk gözetmediğini belirten Eygi, Didim'deki son yolculuğunda da siyasi parti ayrımı olmadan kızına sahip çıkıldığını, siyaset üstü bir hayatı olan kızının son yolculuğunda da herkesi birleştirdiğini, yaşadığı gibi uğurlandığını dile getirdi. Ayşenur'un asi bir karakter olduğunu ifade eden Eygi, "Ama haksızlığa karşı asi idi. Dil, din, ırk, cinsiyet, politik görüş, sağ, sol gözetmeden yardım ederdi. Yardım etmek için de mesafe tanımazdı. Dünyanın neresi olursa olsun giderdi. Onun çağındaki çocuklar makyaj yapmanın detaylarını öğrenirken Ayşe insan haklarının peşindeydi." diye konuştu.

Baba Eygi’nin özenle sakladığı mektupta, “Ayşenur abla televizyonda seni gördüm ve çok üzüldüm. Nasıl güzel birisiymişsin. Sakın merak etme Filistin özgür olacak. O gün yanına geleceğim ve sana anlatacağım. İyi ki senin gibi vicdanlı insanlar var. Ben de yolundan gideceğim” yazıyor.

ÖLMEM BİR İŞE YARAYACAKSA RAZIYIM

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'ya gitme kararını kendisine söylediğini gözyaşı içinde anlatan baba Eygi, şunları söyledi: "Ayşe Filistin'e gideceğini bana söyledi. Vazgeçirmek için aylarca vaktim vardı. Her gün konuştuk, çabaladım, vazgeçmedi. Madem gideceksin kızım, şubatta, martta git dedim. Onu da başaramadım, gitti. Bana söz ver, her aşamada en küçük bir tehlike olduğunda oradan geri dön dedim. Ürdün'e, Kudüs'e, Ramallah'a gitti. Hiç tehlikeden bahsetmedi. Dönmedi, döndüremedim. Seattle'daki bir konuşmamızda vazgeçirmeye çalışıyorum, çok tehlikeli bir yer. İnsan öldürmeyi çok iyi bilen bir yere gideceksin, gitme dedim. 'Gideceğim baba orada olup bitenleri insanların duyması lazım' dedi. Ya bir kurşun gelir, kaza kurşunu gelir ölürsün dedim. 'Ölmem bir işe yarayacaksa razıyım baba' dedi."

YÜZÜNE BAKARKEN HUZURU GÖRDÜM

Taziye evindeyken kimin tarafından bırakıldığı bilinmeyen ve kızına ithafen yazılan bir mektup aldıklarını dile getiren Eygi, "Okuduğumda hıçkıra hıçkıra ağladım çünkü Ayşenur'un izinden gitmek isteyen kızlar var" dedi. Eygi, kızının insanlara yaptığı yardımları kendisine çoğu zaman söylemediğini kaydederek, "Didim'e getirildiğinde morgda kızımı gördüm. İyi ki de görmüşüm. Melek gibi diyorlar ya yani nur yüzlü. O kadar güzel yüzü var ki. Yani ölmüş hali bile çok güzel. Bakarken bile yüzüne huzur buluyorum" diye konuştu.

Tanımıyoruz ama acısı içimizde

Ayşenur Ezgi Eygi'nin mezarına ziyaretler sürüyor. Eygi'nin Didim Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başına gelenler, onun için dua ediyor. Eygi'nin mezarına "Seni tanımam, bilmem kardeşim ama masumların yanında canından vazgeçmiş olman Müslümanlara, erkeklere ve İslam devlet başlarına büyük utanç yaşatıyor" yazılı karton bırakıldığı görüldü. Anne Rabia Birden de kızının mezarını ziyaret edip, mezarda yer alan fotoğrafına dokundu, gözyaşı döktü. Mezara ziyarete gelenlerden Nergiz Akçura, Eygi'yi tanımadığını, hikayesini haberlerden gördüğünü söyledi. Eygi'nin yaşamından çok etkilendiğini belirten Akçura, "Ayşenur kızımızı tanımadığımız halde içimizde yaşadık acıyı. Dua okumaya geldik. Bütün Türkiye'mize öncü oldu. Sembol oldu. O yüzden biz de vatandaşlık görevimizi yapalım diye geldik. Türkiye'miz için büyük bir acı" dedi.







