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POLİTİKA

Azerbaycan Rusya’ya nota verdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rus barış güçlerinin Ermenilerin Karabağ’daki madenleri yasa dışı şekilde işletmesini önlemek için herhangi bir önlem almaması nedeniyle Rusya’ya nota verildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Azerbaycan Rusya’ya nota verdi
Foto/Arşiv

Azerbaycan, Karabağ’da görev yapan Rus barış güçlerinin Ermenilerin Karabağ’daki madenleri yasa dışı şekilde işletmesini engellemek için tedbir almadığı gerekçesiyle Rusya’ya nota verdi.

Yapılan açıklamada, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki doğal kaynakların hukuka aykırı şekilde kullanılmasının önlenmesi ve bunun çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla Azerbaycan tarafından birçok kez Rus barış gücü birliği komutanlığına başvurulmasına rağmen Azerbaycan tarafının bu çağrılarına yanıt verilmediği kaydedildi. Azerbaycan’ın doğal kaynaklarının yasa dışı bir şekilde sömürülmesini önlemek için barış gücü tarafından hiçbir önlem alınmadığının ifade edildiği açıklamada, özellikle kızılbulak altın ve demirli bakır-molibden yataklarında ekolojik bozulmaların meydana geldiği, kaynakların yasa dışı işletilmesi ve yağmalanmasının gözlemlendiği belirtildi.

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Azerbaycanlı heyet engellendi

Azerbaycan’ın 3 Aralık’tan itibaren ilgili devlet kurumlarının temsilcileri ile Rus barış gücü arasında yapılan müzakereler sonucunda, dün Azerbaycanlı uzmanlar tarafından bölgede çalışma yapılması kararının alındığı ve buna rağmen bölgeyi ziyaret etmeye çalışan Azerbaycan heyetinin Rus barış gücü tarafından engellendiği belirtildi. Yaşanan bu durumla ilgili Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya’ya nota verildiği aktarılırken, ziyaretin engellenmesinin veya herhangi bir şart koşulmasının kabul edilemez olduğu, varılan anlaşmaya uyulması gerekildiği ve Azerbaycanlı heyete engelsiz erişimin sağlanması için çağrıda bulunuldu. Bakanlığın açıklamasında, 10 Kasım 2020’de Azerbaycan-Rusya-Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildiri uyarınca Azerbaycan topraklarının bir bölümünde konuşlanmış Rus barış gücü birliğinin tüm faaliyetlerinde Azerbaycan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sıkı bir şekilde gözetilmesi gerektiğine vurgu yapıldığı da hatırlatıldı.

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